Covid-19 au Maroc: 30 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 116 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

Aucun décès, 30 nouveaux cas de contamination et 13 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 116, alors que plus de 6,82 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.682 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.319 guérisons. En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.829 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Covid-19 au Maroc: levée des restrictions sanitaires à l’entrée du territoire marocain Le nombre de touristes étrangers a fortement progressé cet été en Espagne, grâce à la levée des restrictions anti-Covid, tout en restant nettement inférieur au niveau record d'avant-pandémie que Madrid espérait retrouver, selon des données officielles publiées mardi. Le pays, deuxième destination touristique mondiale après la France avant la crise du Covid-19, a accueilli 9,1 millions de touristes en juillet et 8,8 millions en août, a détaillé l'Institut national des statistiques (INE). Ces chiffres sont en hausse de 106,2% et de 69,7% par rapport aux niveaux de juillet et août 2021, eux-mêmes largement supérieurs à ceux de l'été 2020, plombé par la pandémie. Le nombre de visiteurs étrangers est resté néanmoins inférieur aux chiffres records de 2019, que Madrid espérait retrouver à la faveur de la reprise: au total, 17,9 millions de voyageurs sont venus en Espagne cet été, contre 20 millions voilà trois ans. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir entamé un examen continu de l'utilisation pour les enfants âgés de cinq à onze ans du vaccin anti-Covid de Pfizer visant spécifiquement les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron. Le vaccin adapté cible à la fois la souche originelle du coronavirus, et les sous-variants BA.4 et BA.5 du variant Omicron représentant la majorité des cas sur le continent européen. «L'EMA a lancé un examen continu pour l'utilisation du vaccin adapté Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, chez les enfants âgés de cinq à onze ans», a tweeté le régulateur européen, basé à Amsterdam. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Lors de l'examen continu, l'EMA évalue alors les données d'une prochaine application attendue au fur et à mesure de leur disponibilité. Cela permet d'accélérer le processus d'évaluation des demandes d'autorisation. La capitale ukrainienne Kiev a recommandé lundi le retour au port du masque dans les lieux publics face à une nouvelle vague de Covid-19, alors que le système de santé est sous pression du fait de l'invasion russe. Les autorités de la ville appellent les résidents de Kiev à porter de nouveau les masques en raison de l'essor des cas de coronavirus, a indiqué la mairie sur la messagerie Telegram. Au cours de la semaine écoulée, 2.515 cas, 242 hospitalisations et 22 décès ont été recensés dans la capitale ukrainienne, selon un décompte officiel. La pandémie a fait officiellement au moins 6.549.623 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.084.803), devant le Brésil (686.097), l'Inde (528.655) et la Russie (387.372). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami