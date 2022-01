Covid-19 au Maroc: 30 décès en 24 heures, 4.899 nouvelles contaminations et 52.353 cas actifs

Une infirmière prépare une seringue d'un vaccin anti-Covid-19 au vaccinodrome de Bab Lamrissa, à Salé, le jeudi 25 octobre 2021.

© Copyright : MAP

30 décès, 4.899 nouveaux cas de contamination et 8.167 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 52.353, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2.130 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 13 décès et 1.152 guérisons. Le pays totalise 245.698 cas de contamination, dont 6.539 décès et 163.895 guérisons. En Tunisie, 8.343 nouveaux cas de contamination, 14 décès et 8.424 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 884.588 cas de contamination, dont 26.132 décès et 746.076 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 125 nouveaux cas de contaminations et 3 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 57.919 cas de contamination au Covid-19, dont 940 décès. Covid 19: le gouvernement décide la réouverture de l'espace aérien à partir du 7 février 2022 La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5,63 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi vers 11h00 GMT. Les pays qui ont enregistré le plus grand nombre de morts sont les Etats-Unis avec 878.467 décès, le Brésil (625.085), l'Inde (492.327) et la Russie (329.443). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Le gouvernement finlandais a annoncé jeudi que certaines des restrictions liées au coronavirus seraient levées plus tôt que prévu, alors que la pression sur le système de santé diminue malgré la vague Omicron qui balaie le continent européen. «La charge qui pèse sur les hôpitaux reste élevée, mais les cas les plus graves sont en baisse et la situation s'est améliorée dans le domaine des soins intensifs», a écrit la ministre de la Santé, Hanna Sarkkinen, dans un communiqué publié sur Twitter. Réouverture des frontières: voici les conditions requises pour se rendre dans différents pays d'Europe et d'Amérique A partir du 1er février, les restrictions pour les évènements culturels et sportifs et les entreprises à faible risque seront allégées. En France, après la récession historique subie en 2020 à cause de la crise sanitaire, l'économie française a rebondi en 2021 avec une croissance de 7%, du jamais vu depuis 52 ans, et une activité qui a dépassé à la fin de l'année son niveau d'avant-crise. Cette première estimation, publiée vendredi par l'Insee, surpasse toutes les prévisions faites par les économistes, l'Institut de la statistique, comme la Banque de France. La dernière fois que l'économie française avait fait mieux, c'était en 1969, juste après la crise provoquée par le mouvement de mai 1968. Les Philippines vont rouvrir leurs frontières aux touristes vaccinés et lever l'obligation de quarantaine à partir du 10 février, ont annoncé vendredi les autorités. Cette mesure est destinée à apporter une bouffée d'oxygène au secteur du tourisme philippin, dévasté par près de deux ans de fermeture des frontières et une restriction de déplacements à l'intérieur du pays afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Réouverture des frontières: le transport maritime de passagers n’est pas concerné… pour le moment Les autorités chinoises, en catimini, ont partiellement confiné cette semaine une grande ville nouvelle près de Pékin après quelques cas de Covid-19, une décision prise quelques jours avant le début des Jeux olympiques d'hiver (4-20 février). Quelque 1,2 million d'habitants de la Nouvelle zone de Xiong'an, à environ 100 kilomètres au sud de la capitale, ont interdiction d'entrer ou de sortir de leur quartier résidentiel, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable sanitaire. Les confinements sont annoncés publiquement en Chine. Mais dans ce cas précis, les restrictions semblent avoir été introduites en catimini. Le président du Comité international paralympique (CIP), Andrew Parsons, a annoncé vendredi qu'il avait été testé positif au Covid-19 et qu'il ne se rendrait pas à Pékin pour les Jeux olympiques 2022. «Vraiment déçu, je ne vais pas pouvoir assister aux Jeux olympiques, car j'ai été testé positif au Covid-19», a indiqué le Brésilien sur Twitter.

Par Majda Benthami