13 décès, 298 nouveaux cas de contamination et 924 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 8.195, alors que plus de 5,45 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 251 nouveaux cas contaminés par le Covid-19, 7 décès et 221 guérisons. Le pays totalise 263.936 cas de contamination, dont 6.787 décès et 176.518 guérisons.

En Tunisie, 4.356 nouveaux cas de contamination, 13 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 986.336 cas de contamination, dont 27.448 décès et 914.534 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 9 nouveaux cas de contaminations et aucun décès ont été recensés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.604 cas de contamination au Covid-19, dont 976 décès.

Les autorités de Hong Kong, confrontées à leur pire flambée de Covid-19 en deux ans, ont annoncé que l'ensemble des 7,5 millions d'habitants de la ville allaient être soumis à des tests de dépistage obligatoire et que la désignation du prochain chef de l'exécutif local était reportée.

Des villes chinoises offrent des milliers d'euros de récompense pour tout indice sur les entrées illégales en provenance de Hong Kong, après la découverte de clandestins testés positifs au coronavirus en Chine continentale.

Les autorités sud-coréennes ont annoncé un allègement des restrictions anti-Covid, craignant des dommages économiques trop importants si elles étaient maintenues en l'état, alors même que le pays a franchi pour la première fois la barre des 100.000 cas quotidiens.

En France, la pression hospitalière due à la pandémie de Covid-19 continue de décroître, avec notamment deux fois moins de nouvelles hospitalisations en 24 heures, tandis que les contaminations baissent également, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France.

Les hôpitaux français comptent actuellement 28.632 patients atteints du Covid, contre 29.194 la veille et 31.522 une semaine plus tôt. Le desserrement de cette pression est particulièrement visible sur les nouvelles hospitalisations: 978 en 24 heures contre 1.795 la veille et 1.329 samedi dernier.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déféndu sa stratégie sanitaire consistant à abandonner l'obligation légale pour les malades du Covid de s'isoler, en dépit des critiques et avertissements, expliquant qu'il est temps que les Britanniques «reprennent confiance».

Le Royaume-Uni, dont le gouvernement appelle depuis plusieurs semaines à vivre avec le Covid comme avec la grippe, a été parmi les premiers en Europe à essayer de revenir à la vie d'avant la pandémie, s'appuyant sur une forte couverture vaccinale, comme le Danemark ou la Suède.

La pandémie a fait officiellement plus de 5.860.577 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (933.749), devant le Brésil (643.029), l'Inde (510.905) et la Russie (343.957). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie, la Hongrie et la Macédoine du Nord.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.