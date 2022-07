Covid-19 au Maroc: 274 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 19.331 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

Un décès, 274 nouveaux cas de contamination et 1.736 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 19.331, alors que plus de 6,58 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 cas de contamination et 11 guérisons. Le pays totalise 266.257 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.686 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 51 cas de contamination et 66 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 61.234 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 58.511 guérisons. Voici le montant colossal dont a besoin l'Afrique pour se remettre des effets du Covid-19, selon la BAD L'Union européenne a recommandé lundi un deuxième rappel de vaccin contre le Covid-19 à tous les plus de 60 ans, au lieu de 80 ans jusqu'ici, face à une vaste vague estivale qui s'annonce en Europe. La recommandation vaut également pour toutes les personnes vulnérables, indiquent le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué commun. «J'appelle les Etats membres à offrir immédiatement des deuxièmes rappels à tous les plus de 60 ans ainsi qu'aux personnes vulnérables, et j'appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination», a déclaré la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides. En avril, les deux agences sanitaires de l'UE avaient déjà recommandé ce deuxième rappel -dans la plupart des cas une quatrième dose- pour les plus de 80 ans, mais signalé qu'une extension aux plus de 60 ans pourrait suivre. L'Europe est confrontée à «une hausse des cas de Covid, mais aussi à une tendance à la hausse du nombre d'hospitalisations ou d'admissions en urgence dans plusieurs pays, principalement du fait du sous-variant BA.5 d'Omicron», plus contagieux, a souligné la directrice de l'ECDC, Andrea Ammon. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation «Cela signale le début d'une nouvelle vague étendue de Covid-19 à travers l'Union européenne. Il y a encore trop de gens à risque d'une infection grave au Covid que nous devons protéger dès que possible», a insisté la responsable européenne. Macao a entamé lundi son premier confinement depuis le début de la pandémie, afin d'endiguer sa pire vague de coronavirus, provoquant la plongée des cours de Bourses des opérateurs de casino de la ville chinois. Le gouvernement a annoncé une semaine de confinement à partir de lundi après avoir enregistré plus de 1.500 infections ses trois dernières semaines malgré plusieurs campagnes de dépistage massif obligatoire dans cette ville de 650.000 habitants. Les six groupes du secteur du jeux, Sands China, Galaxy Entertainment, SJM Holdings, Melco International, MGM China et Wynn Macau, ont vu leurs actions dégringoler de 6 à 9% dans les premiers échanges de la Bourse de Hong Kong lundi matin. Il s'agit du premier confinement en plus de deux ans, mettant fin à un accord entre le gouvernement local et les casinos prévoyant que seuls les établissements où ont été découverts des cas de Covid seraient fermés temporairement. Covid-19 au Maroc: taux de positivité, cas critiques, décès… Le récapitulatif du bilan mensuel La pandémie a fait officiellement au moins 6.373.052 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.045.792), devant le Brésil (673.659), l'Inde (525.454) et la Russie (381.583). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui