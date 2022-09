Covid-19 au Maroc: 26 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 163 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Aucun décès, 26 nouveaux cas de contamination et 28 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 septembre 2022, alors que plus de 6,78 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 12 cas de contamination, aucun décès et 13 guérisons. Le pays totalise 270.551 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.194 guérisons. En Tunisie, 339 cas de contamination, 3 décès et 1.198 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.163 cas de contamination, dont 29.243 décès et 1.131.730 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.777 cas de contamination, dont 993 décès. Mauritanie: après le Covid-19, Oasis Live pour relancer les activités musicales Le Covid long a touché 17 millions d’Européens entre 2020 et 2021, a annoncé mardi, le bureau régional Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), incitant les pays européens à une meilleure prise en charge des malades. «On estime que 17 millions de personnes répondaient aux critères de l'OMS pour un nouveau cas de Covid long, avec une durée des symptômes d'au moins trois mois en 2020 et 2021», fait observer l'OMS dans un communiqué. «Des millions de personnes dans notre région, à cheval sur l'Europe et l'Asie centrale, souffrent de symptômes débilitants plusieurs mois après leur infection initiale par le Covid-19. Elles ne peuvent pas continuer à souffrir en silence», a déclaré le directeur régional de l'OMS, Hans Kluge, cité par le communiqué, ajoutant que les gouvernements et les partenaires de santé doivent collaborer pour trouver des solutions. L’étude réalisée par l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de l'Université de Washington, au profit de l’OMS, a indiqué une augmentation de 307% des nouveaux cas de Covid long entre 2020 et 2021, notamment à cause d’une hausse rapide des cas de Covid durant ces deux années. Les symptômes les plus fréquents du Covid long sont la fatigue, la toux, l’essoufflement, mais aussi la perte du goût ou de l’odorat et apparaissent souvent dans les trois mois suivant l’infection, selon la même source. Les maladies liées à la pandémie du Covid-19 ont réduit la population active américaine d'environ 500.000 personnes, souligne une nouvelle étude publiée lundi, qui affirme que cette situation risque de persister si le virus continue de rendre les travailleurs malades au rythme actuel. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Des millions de personnes ont quitté la population active, dont celles ayant un travail ou qui cherchent un emploi, pendant la pandémie pour diverses raisons, notamment la retraite, la garde des enfants et la peur du Covid. La population active a atteint 164,7 millions de personnes en août dernier, dépassant pour la première fois le niveau pré-pandémique de février 2020. Ce chiffre pourrait être supérieur de 500.000 personnes si ce n’est les maladies causées par le Covid-19, selon les auteurs de l'étude, les économistes Gopi Shah Goda de l'Université de Stanford et Evan J. Soltas, de l’Institut de technologie du Massachusetts. La pandémie a fait officiellement au moins 6.509.859 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.074.171), devant le Brésil (684.685), l'Inde (528.090) et la Russie (385.069). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune