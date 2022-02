Covid-19 au Maroc: 259 nouvelles contaminations en 24 heures, 8 décès et 5.284 cas actifs

Prise de température d'une passagère à son arrivée, le 7 février 2022, à l'aéroport Mohammed V, conformément aux mesures préventives en vigueur.

8 décès, 259 nouveaux cas de contamination et 625 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.284, alors que plus de 5,68 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 115 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 4 décès et 99 guérisons. Le pays totalise 264.603 cas de contamination, dont 6.820 décès et 177.181 guérisons. En Tunisie, 1.969 nouveaux cas de contamination, 8 décès et 3.300 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 994.543 cas de contamination, dont 27.668 décès et 941.406 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 15 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.621 cas de contamination au Covid-19, dont 977 décès et 57.586 guérisons. Covid-19 au Maroc: vers un retour à la vie normale? Ce qu'en pense Tayeb Hamdi, médecin Avec 1,66 million de contaminations enregistrées chaque jour dans le monde, l'indicateur baisse nettement pour la quatrième semaine consécutive (-16% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. Les contaminations quotidiennes ont été divisées par deux depuis leur pic atteint il y a un mois (3,37 millions pendant la semaine du 21 au 27 janvier). Cette semaine, seule l'Asie voit sa situation se détériorer, avec 20% de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente. La situation s'améliore nettement dans toutes les autres régions: -39% au Moyen-Orient, -37% dans la zone Etats-Unis/Canada, -24% en Afrique et dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -20% en Europe et -12% en Océanie. Hong Kong est le territoire ayant enregistré la plus grosse accélération de la semaine (+331% par rapport à la semaine précédente, 7.600 nouveaux cas quotidiens). L'ancienne colonie britannique, qui voit ses contaminations exploser alors qu'elle avait réussi à appliquer une politique zéro-Covid jusque-là, a annoncé trois séries de tests PCR pour chacun de ses 7,4 millions d'habitants et des mesures de distanciation sociale plus sévères que jamais. Retour du public dans les stades: les conditions d’accès à «Donor» Suivent la Nouvelle-Zélande (+187%, 2.500), la Corée du Sud (+85%, 121.900), le Vietnam (+71%, 55.000) et Singapour (+36%, 18.300). Le Kosovo est le pays ayant enregistré la plus forte décrue hebdomadaire (-61%, 200), devant l'Azerbaïdjan (-55%, 2.500), la Slovénie (-52%, 2.700), le Paraguay (-51%, 900) et le Pérou (-51%, 4.400). L'Allemagne devient le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (164.600 cas quotidiens, -9%), détrônant la Russie (155.400, -17%). La Corée du Sud (121.900, +85%) prend la troisième place. En proportion de la population, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas est de nouveau le Danemark (3.612 pour 100.000 habitants) cette semaine, devant la Lettonie (3.558) et l'Estonie (2.789). Débarrassées du Covid, les écoles retrouvent une vie normale Au plan mondial, le nombre de décès quotidiens poursuit sa décrue (-10%, 9.348 morts par jour). Les Etats-Unis recensent en valeur absolue le plus grand nombre de décès quotidiens, 1.905 par jour cette semaine, devant le Brésil (784) et la Russie (772). En proportion de la population, le pays ayant enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée est la Bulgarie (7,5 morts pour 100.000 habitants), devant la Géorgie (7,3) et la Hongrie (7,2).

Par Maya Zidoune