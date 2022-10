Covid-19 au Maroc: 24 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 130 cas actifs

La plupart des personnes infectées par le Covid-19 présentent une maladie respiratoire d’intensité légère à modérée et se rétablissent sans avoir besoin d’un traitement particulier, selon l'OMS (photo d'illustration).

Aucun décès, 24 nouveaux cas de contamination et 25 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 130, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.722 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182348 guérisons. En Tunisie, 101 cas de contamination et 109 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.930 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.725 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 24 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.984 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Avec des guirlandes de fleurs, Taïwan a accueilli, jeudi, son premier groupe de touristes internationaux depuis la pandémie de coronavirus, après la réouverture totale de ses frontières, ont constaté des journalistes de l'AFP. Comme Hong Kong, qui a tout récemment rouvert complètement ses portes aux touristes, Taïwan figure parmi les derniers endroits au monde à avoir mis fin à la quarantaine obligatoire. A son arrivée à l'aéroport de Taoyuan, un groupe de vacanciers en provenance de Thaïlande a été accueilli avec des fleurs et une énorme mascotte en forme d'ours. Taïwan a été salué pour sa gestion de la pandémie, avec la fermeture très rapide de ses portes pour éradiquer la première vague. Relativement épargné par les infections, le territoire s'est cependant montré très prudent à rouvrir ses frontières, à l'instar du Japon et de Hong Kong, avec des répercussions sur l'industrie du tourisme. Son économie fondée sur l'export a toutefois continué de croître. Le groupe pharmaceutique suisse Roche va lancer trois nouveaux tests antigéniques rapides de dépistage du Covid-19, annonce-t-il mercredi, et se dit prêt à augmenter ses capacités de production si nécessaire. Ces tests de nouvelle génération intègrent les connaissances acquises au cours des deux dernières années, indique le groupe suisse dans un communiqué. Ils permettent de détecter les variants préoccupants majeurs, dont le Delta et Omicron. Roche, qui avait rapidement mis au point des tests de diagnostic du Covid-19 dès le début de la pandémie, continue aussi de surveiller les nouveaux variants émergents, souligne-t-il. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Il n'y a pas encore suffisamment de données pour pouvoir recommander des vaccins contre le Covid-19 ciblant spécifiquement le variant Omicron par rapport aux souches originales, ont affirmé mardi les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Quatre vaccins à ARNm contenant des variantes qui incluent les sous-variantes d'Omicron BA.1 ou BA.4/5 en combinaison avec le virus originel ont été autorisés pour une utilisation en doses de rappel. Ces vaccins adaptés à la variante dominante peuvent n'offrir qu'un avantage supplémentaire infime, a déclaré le groupe d'experts qui conseille l'OMS sur la vaccination. La pandémie a fait officiellement au moins 6.564.348 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.088.471), devant le Brésil (687.016), l'Inde (528.835) et la Russie (388.509). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami