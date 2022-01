Covid-19 au Maroc: 2.328 nouvelles contaminations, 2 décès et 9.561 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Deux décès, 2.328 nouveaux cas de contamination, et 815 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 31 décembre 2021 et 1er janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 9.661, alors que plus de XX millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 395 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 230 guérisons. Le pays totalise 218.432 cas de contamination, dont 6.276 décès et 150.084 guérisons. En Tunisie, 864 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 128 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 726.706 cas de contamination, dont 25.569 décès et 696.315 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 319 nouveaux cas de contamination, 3 décès et 37 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 41.473 cas de contamination au Covid-19, dont 39.175 guérisons et 866 décès. Omicron: pourquoi de grands pays ont levé rapidement les restrictions aux voyages envers les pays d’Afrique australe Avec l'explosion du nombre des contaminations dans le monde, le cap symbolique du million de nouveaux cas quotidiens a été franchi pour la première fois sur la semaine du 27 au 31 décembre. Plus de 7,3 millions de nouveaux cas ont été détectés ces sept derniers jours, soit une moyenne de 1.045.000 par jour. Le Québec a annoncé jeudi le retour du couvre-feu nocturne de 22h à 5h du matin dans l'ensemble de la province francophone dès le réveillon du Nouvel An, au moment où des contaminations record dues à la propagation fulgurante du variant Omicron sont recensées au Canada. L'Afrique du Sud, où a été détecté en novembre le nouveau variant du Covid-19, a annoncé avoir passé le pic de la vague Omicron sans hausse importante du nombre des décès. Le pays a également annoncé un allègement des restrictions liées au Covid, dont la levée du couvre-feu nocturne. Le vaccin à une dose et son rappel du laboratoire américain Johnson & Johnson (J&J) reste efficace à 85% contre les cas graves d'infection en Afrique du Sud où le variant Omicron est ultra-dominant, selon une étude réalisée par le Conseil sud-africain de la recherche médicale. Covid-19 au Maroc: campagne ferme de contrôle des cafés et des restaurants à Rabat Pionnier de la vaccination contre le Covid, Israël a reçu sa première livraison de pilules anticoronavirus du laboratoire américain Pfizer, qui devront permettre à l'Etat hébreu de renforcer sa lutte contre la propagation du variant Omicron. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé d'éviter les croisières, y compris pour les personnes vaccinées, en raison de l'augmentation du nombre de cas à bord des bateaux depuis l'arrivée d'Omicron. L'autorité sanitaire portugaise a décidé de réduire de dix à sept jours la période d'isolement imposée aux personnes contaminées par le coronavirus sans présenter de symptômes, ainsi qu'à leurs cas contact. Le variant Omicron clôt le débat sur le retour du public dans les stades La pandémie a fait au moins 5.453.000 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP sur la base de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 846.905 morts, suivis du Brésil (619.109), de l'Inde (481.486) et de la Russie (308.860). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Par Zineb El Ouilani