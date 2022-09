Covid-19 au Maroc: 22 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 157 cas actifs

Des tests rapides (photo d'illustration).

© Copyright : Alexandra Koch / Pixabay

Aucun décès, 22 nouveaux cas de contamination et 9 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 157, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 5 cas de contamination, aucun décès et 6 guérisons. Le pays totalise 270.630 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.279 guérisons. En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.789 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès. Covid-19: le Cameroun lance une vaste enquête sur la prévention Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 est reparti à la hausse au Royaume-Uni début septembre, une première depuis la mi-juillet, selon des chiffres publiés vendredi par le Bureau des statistiques nationales (ONS). Sur la base d'un échantillon de la population, l'ONS estime que 927.900 personnes avaient le Covid-19 la semaine dernière au Royaume-Uni. La semaine précédente, 881.200 personnes étaient positives dans le pays, où toutes les restrictions anti-Covid sont levées depuis février et le port du masque est très rare. Cette hausse des contaminations met fin à deux mois de baisse régulière des nouveaux cas de Covid-19, après un pic de près de 3,8 millions de contaminations mi-juillet. Dans le détail, les contaminations ont progressé en Angleterre (+766.500) et au pays de Galles (+69.700), tandis qu'elles ont reculé en Irlande du Nord (-22.900) et en Écosse (-98.800), détaille l'ONS. Peu après la rentrée scolaire, elles augmentent clairement chez les enfants en âge d'aller à l'école primaire (7-11 ans) et dans la tranche d'âge des 25-34 ans, tandis que la tendance est moins claire pour les autres tranches d'âge. Hong Kong va lever la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les personnes arrivant de l'étranger, a annoncé le chef de l'exécutif vendredi, mettant fin à plus de deux années et demie d'isolement international du centre financier. Les voyageurs devront toutefois se soumettre à un test PCR à leur arrivée et ne seront pas autorisés à se rendre dans les bars et les restaurants pendant les trois premiers jours. Et les touristes courent toujours le risque d'être isolés dans une chambre d'hôtel, ou, dans le pire des cas, d'être envoyés en camp de quarantaine, s'ils sont testés positifs au coronavirus à leur arrivée à Hong Kong. Les quotas d'arrivées en provenance de Chine continentale vont également être supprimés, a précisé le gouvernement. Covid-19 au Maroc: 52% des migrants n’ont pas eu accès au vaccin, selon l’OIM La levée des restrictions, très attendue, va apporter un soulagement aux habitants et aux entreprises qui réclamaient que la place financière asiatique suive la tendance mondiale en autorisant de nouveau les voyages sans contraintes. Le gouvernement faisait face à une pression croissante de la part des résidents, des chefs d'entreprise et même de certains de ses propres conseillers en matière de santé publique, pour mettre fin à la quarantaine, notamment après une vague épidémique en début d'année. La pandémie a fait officiellement au moins 6.533.774 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.079.206), devant le Brésil (685.569), l'Inde (528.403) et la Russie (386.341). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami