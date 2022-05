Covid-19 au Maroc : 205 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1.483 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Aucun décès, 205 nouveaux cas de contamination et 110 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.483, alors que plus de 6,4 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccination, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 cas de contamination. Le pays totalise 265.870 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.399 guérisons. En Tunisie, 573 nouveaux cas de contamination et 4 décès ont été enregistrés. Selon le dernier bilan disponible, le pays totalise 1.042.362 cas de contamination, dont 28.632 décès depuis mars 2020. En Mauritanie, 13 cas de contamination et 18 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.102 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès. Tourisme: les opérateurs saluent la levée de l’obligation du test PCR, et appellent à renforcer la flotte aérienne Le nombre de cas de «fièvre» en Corée du Nord a baissé pour la 7e journée consécutive vendredi, a indiqué le média d'Etat KCNA, qui ne cite pas expressément le Covid-19. L'agence de presse nord-coréenne a fait état d'un peu plus de 100.000 nouveaux cas de «fièvre» selon l'appellation officielle retenue pour désigner le Covid-19 vendredi, un chiffre en baisse par rapport aux 390.000 cas quotidiens signalés au début du mois. KCNA a également fait état d'un décès supplémentaire ce vendredi - portant le total à 69 - et a affirmé que le taux de mortalité reste de 0,002%. Selon elle, plus de 3 millions de personnes sont tombées malades de la «fièvre», depuis que les autorités ont reconnu son existence en Corée du Nord le 12 mai dernier. Les autorités avaient officiellement annoncé, pendant le week-end dernier, être parvenues à circonscrire une récente flambée épidémique de Covid-19. Une affirmation que les experts mettent toutefois en doute, les 25 millions de Nord-Coréens n'étant pas vaccinés. En France, le nombre de contaminations et de personnes hospitalisées en raison du Covid-19 continuait de baisser vendredi, signe de la poursuite de la décrue de l'épidémie, selon les chiffres publiés par Santé publique France. La moyenne quotidienne des nouvelles contaminations sur 7 jours, qui lisse les variations, s'établissait vendredi à 17.705, contre 26.447 le vendredi précédent. La baisse est cependant un peu accentuée par le fait que jeudi était férié. Vendredi, seuls 4.811 nouveaux cas positifs ont été recensés contre 21.234 jeudi et 22.006 mercredi. Officiel. Annulation de l'obligation du test PCR pour accéder au territoire national La baisse se confirme aussi à l'hôpital puisque 15.811 malades du Covid étaient hospitalisés vendredi, contre 17.140 une semaine plus tôt. Dans le détail, les services de soins critiques, qui traitent les formes les plus graves de la maladie, accueillaient 1.024 patients, au lieu de 1.095 vendredi dernier. Le gouvernement philippin a annoncé l'assouplissement des mesures frontalières pour les touristes étrangers dans le cadre des efforts visant à relancer l'économie. A compter du lundi 30 mai, les voyageurs internationaux vaccinés qui ont reçu au moins une dose de rappel ne seront plus tenus de faire des tests Covid-19 avant leur arrivée dans le pays, indique le gouvernement dans un communiqué. L'assurance voyage n'est plus obligatoire, mais toujours fortement encouragée pour les passagers à l'arrivée, précise l'Exécutif, ajoutant que «tous les types de certificats de vaccination, quel que soit leur pays d'origine, seront également acceptés». Depuis que les Philippines ont ouvert leurs frontières aux touristes étrangers, plus de 517.000 visiteurs ont visité le pays au cours de la période s'étalant entre le 10 février et le 25 mai, selon les données du ministère du Tourisme. Levée de l’obligation du test PCR pour les voyages internationaux: les précisions du ministère de la Santé La pandémie a fait officiellement au moins 6.304.196 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.029.524), devant le Brésil (665.955), l'Inde (524.507) et la Russie (378.609). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune