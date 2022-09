Covid-19 au Maroc: 20 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 168 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 20 juin 2020.

Aucun décès, 20 nouveaux cas de contamination et 21 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 septembre 2022, alors que plus de 6,78 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 cas de contamination, aucun décès et 8 guérisons. Le pays totalise 270.570 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.211 guérisons. En Tunisie, 339 cas de contamination, 3 décès et 1.198 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.163 cas de contamination, dont 29.243 décès et 1.131.730 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.778 cas de contamination, dont 993 décès. Covid-19: le Cameroun lance une vaste enquête sur la prévention Le monde n'a jamais été en aussi bonne position pour mettre fin à la pandémie de Covid-19, qui a tué des millions de personnes depuis la fin 2019, a affirmé mercredi le patron de l'Organisation mondiale de la santé. «La semaine dernière, le nombre de décès hebdomadaires du Covid-19 est tombé au plus bas depuis mars 2020. Nous n'avons jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie», a dit le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point de presse à Genève. Il a toutefois mis en garde: «Nous n'y sommes pas encore, mais la fin est à portée de main». «Quelqu'un qui court un marathon ne s'arrête pas quand il aperçoit la ligne d'arrivée. Il court plus vite, avec toute l'énergie qui lui reste. Et nous aussi», a souligné le chef de l'OMS. «Nous pouvons tous voir la ligne d'arrivée, nous sommes en passe de gagner, mais ce serait vraiment le plus mauvais moment pour s'arrêter de courir», a-t-il insisté. «Si nous ne saisissons pas cette opportunité, nous courrons le risque d'avoir plus de variants, plus de morts, plus de perturbations et plus d'incertitude», souligne le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en appelant à saisir cette opportunité. Selon le dernier rapport épidémiologique sur le Covid-19 publié après la conférence de presse par l'OMS, le nombre de cas a chuté de 28% durant la semaine du 5 au 11 septembre par rapport à la semaine précédente à quelque 3,1 millions de nouvelles infections déclarées. Le nombre de décès a reculé pour sa part de 22% à un peu moins de 11.000 sur la même période. En France, après un coup de frein en 2020, les dépenses de santé ont atteint 226,7 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 7,9%, la plus forte augmentation des dépenses observée depuis 30 ans, selon un rapport de la direction française de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publié jeudi. Depuis les années 1980, les dépenses de santé avaient crû en moyenne de 3,5% par an. Mais l'année 2020 avait été marquée par une chute d'activité engendrée par les mesures de restrictions sanitaires, indique le service statistique des ministères sociaux. Mauritanie: après le Covid-19, Oasis Live pour relancer les activités musicales La consommation de soins hospitaliers a augmenté de 6,2%, s'expliquant par un rebond important de l'activité, notamment dans le secteur privé et par la montée en puissance des hausses de salaires du Ségur de la santé, selon la Drees. Et les soins ont augmenté dans tous les secteurs, notamment chez les dentistes, avec un bond de 22,5% après un recul conséquent en 2020. Les laboratoires d'analyses biologiques hors tests PCR ont également vu leur consommation rebondir (+9,5%), après avoir connu une baisse en 2020. Les tests de dépistage du Covid-19 ont eux représenté un coût global de 7 milliards d'euros, contre 2,5 milliards en 2020. Sur l'ensemble de ces dépenses, la part prise en charge par la Sécurité sociale, déjà historiquement élevée, s'est encore légèrement accrue à 79,8%. Les complémentaires santé, dont les remboursements avaient diminué en 2020, ont elles aussi davantage contribué, à hauteur de 12,9%. Le reste à charge acquitté par les ménages a pourtant lui aussi progressé, à 7%, soit 15,8 milliards d'euros. La France reste toutefois le deuxième pays de l'OCDE, derrière le Luxembourg, où ce taux est le plus faible, note la Drees. La pandémie a fait officiellement au moins 6.521.037 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.076.343), devant le Brésil (685.057), l'Inde (528.216) et la Russie (385.628). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami