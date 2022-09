Covid-19 au Maroc: 20 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 108 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 20 nouveaux cas de contamination et 40 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 108, alors que plus de 6,81 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 8 cas de contamination, aucun décès et 5 guérisons. Le pays totalise 270.649 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.293 guérisons. En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 3 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.794 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès. Mauritanie: après le Covid-19, Oasis Live pour relancer les activités musicales La campagne de rappel anti-Covid avec les nouveaux vaccins adaptés à Omicron démarrera le 3 octobre, une fois que la France en aura reçu les premières doses, a annoncé mardi le ministre de la Santé. Pour cette campagne de rappel, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé d'utiliser l'un des trois vaccins adaptés aux sous-variants d'Omicron (deux de Pfizer/BioNTech, un de Moderna), récemment approuvés par l'Agence européenne du médicament, et de la coupler avec celle contre la grippe, qui débutera le 18 octobre. L'un de ces vaccins, développé par Moderna, est adapté à BA.1. Les premiers flacons commandés devraient être livrés entre le 29 septembre et le 4 octobre, selon un message envoyé récemment par le ministère aux professionnels de santé, évoquant seulement 576.000 doses disponibles au démarrage. Des dizaines de personnes ont manifesté dans un quartier de Shenzhen en Chine contre un nouveau confinement annoncé après la découverte de quelques cas de Covid-19, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux vérifiées par l'AFP. Cette mégalopole de plus de 18 millions d'habitants située dans le Sud de la Chine a signalé mardi 10 nouvelles contaminations, poussant les autorités, sous pression à quelques semaines de l'important Congrès du Parti communiste chinois à Pékin, à réagir pour éviter une flambée des cas. Des vidéos vérifiées par l'AFP circulant sur les sites chinois Weibo et Instagram montrent des dizaines de personnes criant «Levez le confinement», sous le regard de rangées de policiers en tenue médicale bleue, dans le quartier de Shawei, proche du siège du gouvernement local. La station de métro de Shawei a été fermée jusqu'à nouvel ordre à partir de 22 heures (14H00 GMT) lundi «dans le cadre de la prévention et du contrôle de la pandémie», a annoncé par communiqué l'opérateur du métro de la ville. Les habitants de 14 «zones à haut risque» réparties dans trois districts ont été contraints de se confiner chez eux à partir de mardi, ont indiqué les autorités sanitaires, sans préciser le nombre de personnes affectées. La Chine veut libérer des lits face à une flambée d'Omicron Dans quinze autres quartiers considérés à risque modéré, les habitants ne sont autorisés à se déplacer qu'à l'intérieur de leurs résidences. Shenzhen, tentaculaire centre technologique voisin de Hong Kong, venait tout juste d'alléger ses restrictions sanitaires imposées depuis plusieurs semaines, après une fermeture des écoles et des lieux de divertissement début septembre. La pandémie a fait au moins 6.540.617 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.081.715), devant le Brésil (685.860), l'Inde (528.530) et la Russie (386.842). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami