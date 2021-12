Covid-19 au Maroc: 2 décès en 24 heures, 734 nouvelles contaminations et 3.182 cas actifs

Test de dépistage du Covid-19.

2 décès, 734 nouveaux cas de contamination, et 208 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.182, alors que plus de 22,88 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du samedi 25 décembre © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 375 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 9 décès et 193 guérisons. Le pays totalise 216.098 cas de contamination, dont 6.222 décès et 148.599 guérisons. En Tunisie, 320 nouveaux cas de contamination, 7 décès et 234 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 722.443 cas de contamination, dont 25.516 décès et 694.914 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 81 nouveaux cas de contamination, 1 décès et 35 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.389 cas de contamination au Covid-19, dont 38.929 guérisons et 861 décès. Covid-19: dans quatre semaines, Omicron sera dominant au Maroc Plus de 4 500 vols étaient annulés par les compagnies aériennes, tandis que des milliers d’autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël, face au variant Omicron qui vient perturber les voyages pendant les fêtes. La Chine a enregistré son plus haut niveau de cas de contamination, samedi 25 décembre. Selon le site Flightaware, on comptait samedi matin au moins 2 000 annulations de vols, dont 700 sont des trajets liés aux Etats-Unis, qu’il s’agisse de liaisons internationales ou internes, et plus de 1 500 retards. Vendredi, environ 2 400 annulations et près de 11 000 retards étaient recensés selon la même source qui comptabilise déjà plus de 600 annulations prévues dimanche. Emmanuel Macron tiendra lundi 27 décembre un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 à partir de 16 heures, a annoncé l’Elysée vendredi, juste avant un conseil des ministres exceptionnel qui doit adopter le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal. Le président de la République doit participer par visioconférence au conseil de défense sanitaire, a précisé l’Elysée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait expliqué mercredi qu’une «réévaluation de la situation sanitaire» était prévue à cette date, alors que l’arrivée du variant Omicron affole les chiffres de contamination partout en Europe. En France, le nombre de contaminations en vingt-quatre heures s’élevait vendredi à 94 124 cas, un chiffre jusque-là jamais atteint. Covid-19: les vols de passagers depuis et vers le Maroc resteront suspendus jusqu'au 31 janvier 2022 Les compagnies aériennes chinoises sont à l’origine du plus grand nombre d’annulations: China Eastern a supprimé environ 480 vols, soit plus de 20% de son plan de vol, tandis qu’Air China a annulé 15% de ses départs prévus. La Chine a signalé, samedi, 140 nouveaux cas de Covid-19, le chiffre le plus élevé depuis quatre mois, tandis que les autorités s’empressent de contenir l’épidémie dans plusieurs régions. Sur les 140 nouvelles infections, 87 ont été transmises localement, selon un communiqué de la Commission nationale de la santé, contre 55 un jour plus tôt. La plupart des contaminations se sont produites à Xi’an, dans la province du Shaanxi, où treize millions d’habitants sont confinés depuis jeudi. La Chine est en état d’alerte alors qu’elle se prépare à organiser les Jeux olympiques d’hiver en février dans la capitale Pékin. Alors que le pays a réduit le nombre de cas au minimum grâce à une stratégie «zéro Covid» qui inclut des restrictions aux frontières, de longues quarantaines et des confinements ciblés, les cas se sont multipliés ces dernières semaines Plus d’un mois après l’apparition du variant Omicron en Afrique australe, les Etats-Unis rouvrent leurs frontières. Les restrictions aux voyages pesant à l’égard de huit pays africains, qui avaient été imposées fin novembre pour tenter de ralentir la propagation de ce nouveau variant, vont être levées à partir du 31 décembre, a fait savoir, vendredi 24 décembre sur Twitter, un porte-parole de la Maison Blanche. Omicron: l’Afrique du Sud en passe d’en finir avec la 4e vague du Covid-19 La pandémie a fait plus de 5,3 millions de morts dans le monde depuis la fin 2019, selon un bilan établi par l’Agence France-Presse. Les Etats-Unis sont, selon ces sources, le pays le plus endeuillé avec près de 816 000 morts officiellement recensés, devant le Brésil (618 000), l’Inde (478 000) et la Russie (302 000). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé, soit 10 à 15 millions de morts.

Par Nisrine Zaoui