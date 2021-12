Covid-19 au Maroc: 2 décès en 24 heures, 62 nouvelles contaminations et 1.388 cas actifs

Un travailleur de santé montre des seringues du Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

2 décès, 62 nouveaux cas de contamination, et 291 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.388, alors que plus de 22,7 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma . Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 196 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 168 guérisons. Le pays totalise 212.848 cas de contamination, dont 6.145 décès et 146.340 guérisons. En Tunisie, 152 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 151 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 719.586 cas de contamination, dont 25.432 décès et 692.768 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 28 nouveaux cas de contamination, aucun décès et 35 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.806 cas de contamination au Covid-19, dont 38.382 guérisons et 849 décès. Vidéo. Royaume-Uni: au moins un décès dû au variant Omicron, annonce Boris Johnson Au moins une personne contaminée par le variant Omicron du coronavirus est morte au Royaume-Uni, a indiqué lundi le Premier ministre Boris Johnson. «Malheureusement, Omicron génère des hospitalisations et il a été confirmé qu'au moins un patient est décédé (des suites d'une contamination) au variant Omicron», a déclaré le dirigeant conservateur lors de la visite d'un centre de vaccination à Londres. Pour freiner la propagation «phénoménale» du variant Omicron, les Britanniques sont de nouveau encouragés à travailler de la maison depuis lundi, tandis que le gouvernement a engagé une course contre la montre pour administrer un maximum de troisièmes doses de vaccin avant la fin de l'année. Face à «un raz-de-marée d'Omicron» qui déferle sur le Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche soir une forte accélération de la campagne de rappel vaccinal, avec l'objectif de proposer cette troisième dose à tous les plus de 18 ans d'ici fin décembre. Avec Omicron, les infections doublent tous les deux à trois jours, a souligné le ministre de la Santé, Sajid Javid. Sondage. Covid-19: pensez-vous qu’il sera nécessaire de vacciner les enfants? Les compagnies aériennes britanniques ont demandé lundi au Premier ministre Boris Johnson des «mesures de soutien économique» pour aider le secteur à faire face aux nouvelles restrictions pour entrer dans le pays face au variant Omicron. Se disant «profondément préoccupés par l'approche désordonnée et disproportionnée» de Londres sur les restrictions de voyage, les patrons de British Airways, Easyjet ou encore Ryanair demandent «un ensemble de mesures de soutien économique» pour aider le secteur «à traverser cette crise». Le Danemark va anticiper la dose de rappel des vaccins anti-Covid pour tous les plus de 40 ans afin de freiner la flambée des nouvelles infections et la propagation du variant Omicron, ont annoncé lundi les autorités sanitaires. Derrière le Royaume-Uni, le Danemark est le pays du monde à avoir détecté le plus de cas d'Omicron sur son sol, les deux pays étant très efficaces en matière de séquençage afin de détecter rapidement les variants. En Afrique du Sud, le présiden, Cyril Ramaphosa, 69 ans, a été testé positif au Covid-19 dimanche et a entamé un traitement, souffrant de symptômes légers de la maladie. Afrique du Sud: le président Cyril Ramaphosa positif au Covid-19 «Le président, qui est entièrement vacciné, s'est isolé au Cap et a délégué toutes ses responsabilités au vice-président David Mabuza pour la semaine prochaine», a précisé son bureau. La pandémie a fait au moins 5.304.397 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 797.348 morts, devant le Brésil (616.830), l'Inde (475.636), le Mexique (296.672) et la Russie (290.604). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Par Nisrine Zaoui