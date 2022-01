Covid-19 au Maroc: 19 décès en 24 heures, 4.435 nouvelles contaminations et 68.032 cas actifs

A l'intérieur de l'hôpital de campagne de Marrakech, aménagé pour le traitement des personnes contaminées par le Covid-19, lors de la troisième vague de la pandémie au Maroc.



19 décès, 4.435 nouveaux cas de contamination et 7.758 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 68.032, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (2ème dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2.211 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 13 décès et 988 guérisons. Le pays totalise 234.536 cas de contamination, dont 6.481 décès et 158.616 guérisons. En Tunisie, 10.031 nouveaux cas de contamination, 26 décès et 2.553 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 846.761 cas de contamination, dont 25.954 décès et 718.915 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 226 nouveaux cas de contaminations, 4 décès et 900 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 57.172 cas de contamination au Covid-19, dont 48.122 guérisons et 924 décès. Covid-19 au Maroc: le sous-variant BA.2 nécessite plus de vigilance que d’inquiétude, selon un expert La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.583.378 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 15H00 GMT. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (865.239), le Brésil (622.801), l'Inde (488.884) et la Russie (325.433). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Covid-19 au Maroc: le pic de la troisième vague a-t-il été atteint dans la région de Casablanca-Settat? Des manifestations au pass vaccinal, qui entre en vigueur lundi en France, ont eu lieu samedi dans plusieurs villes du pays, rassemblant quelques centaines de personnes chaque fois venues défendre leur «liberté». A partir de lundi, il faudra pouvoir justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. La ville de Pékin a annoncé qu'elle dépisterait dimanche tous les habitants d'un quartier après la découverte d'un foyer épidémique, à moins de deux semaines du début des Jeux olympiques d'hiver dans la capitale chinoise. La ville a signalé le week-end dernier un premier cas du très contagieux variant Omicron chez une personne ayant reçu une lettre du Canada qui, selon les autorités, portait des traces du virus. Un deuxième foyer épidémique est lié à la souche Delta du coronavirus. Le district de Fengtai, situé dans le Sud de Pékin, est concerné. A titre préventif, les quelque deux millions d'habitants du quartier seront dépistés ce dimanche, a indiqué la municipalité, qui interdit aux personnes à risque de quitter Pékin. Covid-19: un nouveau lot de 1,5 million de doses du vaccin de Pfizer attendu au Maroc La Russie a annoncé dimanche un nouveau record quotidien de contaminations au coronavirus pour le troisième jour consécutif, une propagation due au variant Omicron très contagieux. Pays le plus endeuillé d'Europe par le Covid-19, la Russie a enregistré 63.205 nouveaux cas, après en avoir comptabilisé 57.212 samedi et 49.513 vendredi, selon les chiffres du gouvernement. La capitale Moscou, épicentre de l'épidémie dans le pays, a également enregistré un nouveau record, pour le quatrième jour d'affilée, avec 17.528 nouveaux cas. Contre Delta, une infection passée protège davantage que la vaccination, selon une étude américaine Le système Covax, qui approvisionne les pays pauvres en vaccins anti-Covid, a l'ambition de mettre la pandémie à genoux en 2022 en s'assurant que les doses seront non seulement livrées mais aussi distribuées et injectées. Covax a été créé avant même l'apparition des vaccins anti-Covid, par l'OMS, l'Alliance du vaccin (Gavi), l'Unicef et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi). Les îles du Pacifique Kiribati et Samoa, jusqu'à présent épargnées par l'épidémie de Covid-19, sont confinées depuis samedi après l'apparition de cas importés par des voyageurs arrivant de l'étranger. Depuis le début de la pandémie et jusqu'à ce mois-ci, l'archipel des Kiribati n'avait enregistré aucun cas de coronavirus et les Samoa seulement deux, selon l'OMS.

Par Nisrine Zaoui