Covid-19 au Maroc: 18 décès en 24 heures, 7.756 nouvelles contaminations et 60.527 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

18 décès, 7.756 nouveaux cas de contamination et 4.779 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 60.527, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 692 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 11 décès et 402 guérisons. Le pays totalise 226.749 cas de contamination, dont 6.423 décès et 155.192 guérisons. En Tunisie, 3.905 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 2.261 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 791.917 cas de contamination, dont 25.817 décès et 706.291 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 598 nouveaux cas de contaminations, 5 décès et 490 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 54.991 cas de contamination au Covid-19, dont 41.800 guérisons et 908 décès. Covid-19: Omicron représente désormais 95% des cas positifs détectés au Maroc La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.543.637 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (851.730 décès), le Brésil (621.166), l'Inde (486.761) et la Russie (322.678). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. La poste chinoise a ordonné à ses employés de désinfecter systématiquement les envois en provenance de l'étranger, les autorités évoquant l'hypothèse de l'arrivée dans le pays de la souche Omicron sur du courrier envoyé du Canada. Le courrier intérieur sera dorénavant trié à part, afin d'éviter tout risque de contamination provenant des envois internationaux. Le gouvernement ougandais a annoncé mardi la suspension des tests de détection du Covid-19 obligatoires à sa frontière avec le Kenya, après que cette mesure a provoqué d'énormes embouteillages de camions et perturbé l'approvisionnement du pays en carburant. Covid-19 au Maroc: les cas positifs ont augmenté de 32% en une semaine, la troisième vague se poursuit Le ministre français de l'Education Jean-Michel Blanquer, déjà fortement contesté par les enseignants qui lui reprochent la gestion du Covid-19 à l'école, s'est retrouvé encore fragilisé mardi avec la révélation par la presse qu'il se trouvait à Ibiza à la veille de la rentrée des vacances scolaires. C'est depuis ce lieu que le ministre avait dévoilé le nouveau protocole sanitaire pour les écoles, seulement la veille de la rentrée. Le passe sanitaire a permis d'éviter 4.000 décès liés au Covid-19 en France et de doper la croissance nationale au second semestre 2021, selon une étude publiée mardi par un organisme rattaché au gouvernement. En Allemagne et en Italie, les passes sanitaires aux caractéristiques semblables ont respectivement permis d'éviter 1.100 et 1.300 morts, selon ce travail comparatif réalisé par le Conseil d'analyse économique (CAE), avec le concours de l'OCDE et de l'Institut Bruegel. Covid-19 au Maroc: le taux de portage du virus pourrait atteindre 50% à fin janvier Boris Johnson a démenti mardi avoir été prévenu qu'une fête contraire aux règles anti-Covid-19 était organisée à Downing Street en mai 2020, comme l'en a accusé son ancien conseiller Dominic Cummings. Présent à cet évènement, en plein confinement, le Premier ministre britannique avait présenté des excuses aux députés la semaine dernière, tout en affirmant avoir pensé qu'il s'agissait d'une réunion de travail. Hong Kong va éliminer près de 2.000 hamsters après que certains d'entre eux ont été testés positifs au coronavirus, ont annoncé les autorités mardi, alors que la ville s'en tient à une stratégie stricte de zéro Covid. Cet abattage a été ordonné après l'apparition de cas de Covid-19 dans une animalerie, touchant des hamsters, une employée et une cliente. Les ventes de voitures neuves en Europe ont marqué un nouveau record à la baisse en 2021, freinées par la crise sanitaire et les pénuries de puces électroniques qui ont empêché la production de millions de voitures.

Par Majda Benthami