Aucun décès, 179 nouveaux cas de contamination et 172 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les mercredi 30 novembre et jeudi 1er décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.290, alors que plus de 6,85 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 8 cas de contamination, et aucun décès. Le pays totalise 271.090 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.564 guérisons.

En Tunisie, 2 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.072 cas de contamination, dont 29.268 décès et 1.113.897 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.420 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès.

Le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran a appelé ce jeudi les Français âgés ou malades à faire un nouveau rappel du vaccin contre le Covid-19, déplorant que «seuls 20%» d'entre eux soient «à jour» en pleine reprise épidémique de Covid-19 et de grippe.

«Je m'adresse aux Français: si vous avez 60 ans et plus, si vous êtes porteur de maladie ou si vous êtes en contact au quotidien avec des gens fragiles ou âgés, faites-vous vacciner contre la Covid si vous n'êtes pas à jour de votre rappel», a déclaré le ministre sur RMC-BFMTV.

«Ça vous prend 5 minutes et ça vous protégera, ça limitera les risques de complications et d'hospitalisation», a-t-il ajouté, évoquant le retard pris pour le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19.

«Les gens qui sont jeunes et qui ont été exposés ou qui ont eu (le Covid-19), qui ont été vaccinés, gardent une immunité plus solide que les gens plus âgés», a rappelé l'ancien ministre de la Santé.

«On a un variant qui circule beaucoup, on a des jours avec des dizaines de milliers de contaminations, on a une hausse de plus de 20 % de l'activité hospitalière en réa, liée au Covid, il fragilise notre hôpital et notre système de santé», a insisté Olivier Véran.

Quant à la grippe, «elle est précoce, on ne sait pas mais il n'est pas impossible qu'elle soit forte» et «on a 15% de réduction des vaccinations» par rapport à 2021, «ce n'est pas normal», a-t-il par ailleurs regretté.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.640.913 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.105.546), devant le Brésil (689.853), l'Inde (530.620) et la Russie (392.060).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.