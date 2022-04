Covid-19 au Maroc: 17 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 379 cas actifs

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Un décès, 17 nouveaux cas de contamination et 47 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 379, alors que plus de 6,23 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du lundi 25 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 cas de contamination et un décès. Le pays totalise 265.767 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.346 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.683 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.693 guérisons. Covid-19: seul un patient hospitalisé sur quatre totalement rétabli après un an, selon une étude La capitale chinoise Pékin est en alerte lundi face à une recrudescence des cas positifs au coronavirus, avec une campagne générale de dépistage et des habitants qui constituent des stocks d'aliments dans l'éventualité d'un confinement. La ville semble redouter un scénario à la Shanghai, où la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril, avec souvent des difficultés d'accès à la nourriture. Cinquante-et-un morts y ont été annoncés par le ministère de la Santé pour les dernières 24 heures, un record de cas quotidiens. La Chine affronte depuis mars une flambée épidémique qui touche à des degrés divers la quasi-totalité du pays. Elle tente d'en venir à bout avec sa stratégie zéro Covid. A Pékin lundi matin, de longues files, parfois de centaines d'habitants, serpentaient entre les trottoirs et les centres commerciaux avant d'arriver à des stands de dépistage improvisés, sous la conduite d'agents en combinaison intégrale de protection. La crainte d'un confinement à Pékin a fait baisser lundi les Bourses mondiales, déjà plombées par le tour de vis monétaire aux Etats-Unis, un cocktail qui pourrait menacer la croissance économique. Les Bourses chinoises ont dévissé: Shanghai a perdu 5,13%, Shenzhen 6,48% et Hong Kong 3,73%. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste L'Europe était sur la même tendance: Paris reculait de 2,10% et Londres de 1,99%, lestées respectivement par le luxe et les ressources minières. Les marchés s'inquiètent que les nouveaux cas de coronavirus rapportés à Pékin ne poussent les autorités chinoises à confiner strictement la capitale, comme c'est déjà le cas à Shanghai, perturbant les chaînes d'approvisionnement. Profitant de son statut de valeur refuge, le dollar américain grimpait face à plusieurs grandes monnaies, dont l'euro (+0,60%) et la livre (+0,80%). Les restrictions sanitaires aux voyages aériens imposées pendant la pandémie de Covid-19 par le gouvernement britannique étaient «disproportionnées» et ont causé «un grave choc financier» au secteur, a estimé lundi la commission parlementaire des Transports. Le processus décisionnel en la matière n'était en outre«ni transparent, ni cohérent, ni fondé sur un consensus scientifique», ont taclé les auteurs du rapport dans un communiqué, appelant l'exécutif à aider désormais le secteur à rebondir. Si le gouvernement a, depuis le début de l’année, levé les restrictions aux voyages, «les ministres doivent protéger le secteur de futurs chocs économiques» et garantir «que des restrictions ne seraient mises en œuvre à l'avenir que dans des circonstances extrêmes», insiste Huw Merriman, président de la commission des Transports. Covid-19: l’Espagne assouplit les conditions d’entrée sur son territoire La pandémie a fait officiellement au moins 6.242.944 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.018.335), devant le Brésil (662.701), l'Inde (522.223) et la Russie (374.902). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

