Un décès, 17 nouveaux cas de contamination et 37 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 septembre 2022, alors que plus de 6,77 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 15 cas de contamination, aucun décès et 19 guérisons. Le pays totalise 270.476 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.107 guérisons.

En Tunisie, 1.036 cas de contamination, 8 décès et 1.689 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.144.824 cas de contamination, dont 29.238 décès et 1.130.532 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.772 cas de contamination, dont 993 décès.

Sauf en cas d'évolution trop rapide du virus, les autorités sanitaires américaines ont déclaré mardi souhaiter ne mener à l'avenir qu'une seule campagne de rappel anti-Covid par an, sur le modèle de la vaccination contre la grippe.

Les Etats-Unis ont autorisé la semaine dernière la nouvelle version des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna visant le variant Omicron, et plus spécifiquement les lignages BA.4 et BA.5 actuellement en circulation dans le pays.

Les doses ont déjà commencé à être distribuées, afin que la vaste campagne de rappel planifiée par le gouvernement pour contenir une éventuelle nouvelle vague cet hiver puisse commencer dès cette semaine.

Les variants BA.4 et BA.5 représentent actuellement plus de 99% des quelque 80.000 nouvelles infections quotidiennes aux Etats-Unis.

Selon des projections, environ 100.000 hospitalisations et 9.000 morts pourraient être évitées si les rappels anti-Covid étaient réalisés en même proportion que ceux contre la grippe cet automne, a souligné la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), Rochelle Walensky.

Les autorités sanitaires européennes ont recommandé mardi que les personnes âgées et les personnes à risque de forme grave du Covid-19 soient en première ligne pour l'administration de vaccins adaptés au variant Omicron.

Les femmes enceintes et le personnel soignant devraient également être prioritaires, ont déclaré l'Agence européenne des médicaments (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un communiqué conjoint.

Avant une campagne de rappel hivernale, l'EMA a approuvé la semaine dernière les sérums bivalents de Pfizer/BioNTech et Moderna qui ciblent à la fois la souche originale du coronavirus et le sous-variant d'Omicron BA.1.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.496.833 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.071.420), devant le Brésil (684.029), l'Inde (527.911) et la Russie (384.441).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.