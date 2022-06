Covid-19 au Maroc: 1.568 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 8.560 cas actifs

Des personnes attendent leur tour pour recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, à Marrakech, le 31 décembre 2021.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 1.568 nouveaux cas de contamination et 904 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 8.560, alors que plus de 6,5 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 cas de contamination. Le pays totalise 265.952 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.442 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 15 cas de contamination et 14 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.275 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.1785 guérisons. Covid-19 au Maroc: les contaminations sont en hausse, mais la situation reste maîtrisée Le ministère thaïlandais de la Santé publique a recommandé jeudi aux habitants de recevoir une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 tous les quatre mois, pour maintenir leur immunité. Selon le Dr Opas Karnkawinpong, directeur général du Département de contrôle des maladies (DDC), cette recommandation a été émise sur la base de données indiquant que l'immunité au Covid-19 diminue environ trois à quatre mois après la vaccination. Le responsable a précisé qu'il est préférable pour les catégories vulnérables, telles que les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents et les femmes enceintes, de se faire vacciner tous les quatre mois pour renforcer leur système immunitaire. Il est également recommandé aux personnes qui voyagent à l'étranger ou dont l'immunité est affaiblie de faire de même, a-t-il ajouté. Le sous-comité du DDC chargé de l'immunité contre les maladies a également approuvé 25 microgrammes par dose du vaccin Moderna pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. L'Italie a décidé mercredi de prolonger l'obligation du port du masque dans les transports publics jusqu'au 30 septembre, sauf dans les avions, pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Un décret-loi adopté en Conseil des ministres établit que «le port obligatoire du masque FFP2 est prolongé jusqu'au 30 septembre dans les transports publics, à l'exception des avions, dans les structures sanitaires et dans les établissements pour personnes âgées». Covid-19: le nombre des nouvelles contaminations remonte, faut-il s’inquiéter? L'Italie a été le premier pays européen touché par l'épidémie de coronavirus début 2020 et a imposé certaines des restrictions les plus strictes, notamment en étendant pendant plusieurs mois l'obligation du pass sanitaire au monde du travail. Avec la baisse des contaminations et la vaccination de la majorité de la population, la plupart des mesures ont été levées. Désormais, les masques ne seront plus obligatoires ni dans les écoles, ni dans les cinémas, entre autres, comme c'était le cas jusqu'à ce jour. L'Italie a enregistré mercredi près de 32.000 nouveaux cas de contamination et 48 décès, portant à près de 168.000 le nombre total de morts depuis le début de la pandémie, selon les chiffres du ministère de la Santé. Les Etats-Unis ont commencé mercredi à donner des vaccins contre le Covid-19 pour enfants à d'autres pays, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. «En partenariat avec Covax», le système international mis en place au début de la pandémie pour tenter de garantir un accès équitable du monde entier à ces remèdes, les Etats-Unis «vont commencer à donner des vaccins pédiatriques Pfizer pour les enfants de cinq à douze ans», a-t-il déclaré lors d'une réunion sur le Covid à Washington. «La première cargaison part aujourd'hui: 300.000 doses données à la Mongolie, 2,2 millions de doses données au Népal», a-t-il ajouté, assurant que «beaucoup d'autres» étaient «prêtes pour les pays qui en voudraient». Les Etats-Unis se veulent à la pointe de la distribution de vaccins au reste du monde. Antony Blinken avait annoncé en début de semaine qu'ils avaient franchi le seuil de 550 millions de doses partagées avec d'autres pays depuis le début de la vaccination. COVID-19: ce qu’ont gagné les laboratoires privés La pandémie a fait officiellement au moins 6.336.523 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.037.664), devant le Brésil (668.693), l'Inde (524.803) et la Russie (380.203). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune