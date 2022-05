Covid-19 au Maroc: 153 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 903 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

Aucun décès, 153 nouveaux cas de contamination et 59 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 903, alors que plus de 6,37 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 cas de contamination. Le pays totalise 265.841 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.376 guérisons. En Tunisie, 592 nouveaux cas de contamination et 438 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.041.789 cas de contamination, dont 28.566 décès et 1.027.699 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 19 cas de contamination et 12 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.939 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.738 guérisons. Levée de l’obligation du test PCR pour les voyages internationaux: les précisions du ministère de la Santé Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) relevant de l’Union africaine a mis en garde contre une possible apparition d’un nouveau variant de Covid-19 dans le continent. «L'augmentation (du nombre des cas) est un signe clair qu'il y a une forte possibilité qu'un nouveau variant, plus transmissible, apparaisse», a affirmé jeudi le directeur adjoint du CDC Afrique, Ahmed Ogwell. L’Afrique a enregistré une augmentation moyenne de 36% des nouveaux cas de Covid-19 au cours des quatre dernières semaines, selon CDC Afrique qui précise que les régions du entre et de l'est du continent ont signalé respectivement une augmentation de 113 et 54% des nouveaux cas. «Nous devons faire davantage de tests et de séquençage afin de pouvoir comprendre où se trouvent les épidémies et identifier quel variant apparaît», a souligné Ahmed Ogwell, appelant à un déploiement renforcé de la vaccination. Selon le CDC Afrique, cinq pays africains ont signalé le plus grand nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 au cours de la dernière semaine (l'Afrique du Sud 50.404 cas, la Tanzanie 1.482, la Namibie 1.054, le Zimbabwe 910 et le Burundi 817. Jusqu’à mercredi soir le continent africain a recensé un total de 11.570.885 cas cumulés de Covid-19. Le Centre thaïlandais d'administration de la situation Covid-19 (CCSA) a annoncé, vendredi, un nouvel assouplissement des conditions d'entrée dans le pays à partir du 1er juin. Officiel. Annulation de l'obligation du test PCR pour accéder au territoire national A cette date, les Thaïlandais de retour au pays ne seront pas tenus de renseigner le système «Thailand Pass», à travers lequel les voyageurs vaccinés sont tenus de présenter leurs preuves de vaccination et une assurance liée au Covid-19. Alors que les visiteurs étrangers doivent encore passer à travers le système «Thailand Pass», ils n'auront plus à observer une période d’isolement, à condition d'avoir reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid-19, explique la chaîne de télévision. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi l'homologation d'urgence du vaccin anti-Covid Convidecia des laboratoires chinois CanSino Biologics, au moment où Pékin se bat contre une résurgence de la pandémie. Ce vaccin est basé sur un adénovirus humain modifié, il est administré en une seule dose et l'OMS le recommande pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans, précise un communiqué de l'OMS. Le vaccin est efficace à 64% pour la forme symptomatique du Covid-19 et à 92% contre les formes sévères. C'est le neuvième vaccin anti-Covid ou une variation de vaccin à recevoir ce précieux sésame de l'OMS, qui est un sceau de qualité, d'efficacité et de sûreté. Une indication importante pour les autorités sanitaires de certains pays qui n'ont pas les moyens de faire eux-même une évaluation sérieuse. Liaisons maritimes vers le Maroc: la validité des tests PCR maintenue à 72 heures La pandémie a fait officiellement au moins 6.296.979 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.028.337), devant le Brésil (665.491), l'Inde (524.323) et la Russie (378.072). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui