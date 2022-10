Covid-19 au Maroc: 14 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 162 cas actifs

Un agent de sécurité prend la température des élèves à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le 11 janvier 2022, à Marrakech, afin de faire détecter d'éventuels cas de Covid-19.

Aucun décès, 14 nouveaux cas de contamination et 5 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 162, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.701 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.332 guérisons. En Tunisie, 143 cas de contamination, 5 décès et 351 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.829 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.616 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 25 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.894 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Covid-19 au Maroc: levée des restrictions sanitaires à l’entrée du territoire marocain Une nouvelle vague de Covid-19, commencée début septembre en France, poursuit sa hausse en matière de contaminations comme d'hospitalisations, selon un bilan hebdomadaire des autorités sanitaires. La semaine dernière, la circulation du virus a progressé fortement sur l'ensemble du territoire métropolitain, en particulier chez les plus âgés, a résumé l'agence Santé Publique France dans un bilan jeudi soir. L'augmentation s'est également poursuivie au niveau des indicateurs hospitaliers, avec une nette hausse des admissions à l'hôpital avec un diagnostic Covid, y compris en soins intensifs. Après avoir connu plusieurs vagues depuis le début d'année, l'épidémie de Covid-19 était tombée à un niveau particulièrement bas fin août. Mais les contaminations ont ensuite rebondi, en période de rentrée scolaire. Le gouvernement a décidé d'avancer à début octobre le début de la campagne de vaccination anti-Covid, destinée aux plus fragiles et initialement prévue pour accompagner celle contre la grippe à partir du milieu du mois. Les autorités sanitaires n'excluent pas, par ailleurs, un retour à l'obligation de porter le masque dans les lieux clos. Or, la proportion de Français portant le masque en public a chuté en septembre au plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire, montre une enquête de Santé Publique France. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Créer un socle minimum de 24 jours de télétravail par an, mettre en place un titre télétravail, ou encore lutter contre la culture du présentéisme... Terra Nova formule une série de propositions pour un travail hybride socialement responsable, dans un rapport publié vendredi. Ce think thank marqué à gauche part du constat que le travail à distance provoqué à marche forcée par la pandémie de Covid-19 est là pour durer. Passé le temps de l'urgence et de l'improvisation, il est temps de prendre un peu de recul, ajoute-t-il. La pandémie a fait officiellement au moins 6.553.537 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.085.366), devant le Brésil (686.531), l'Inde (528.733) et la Russie (387.779). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami