Covid-19 au Maroc: 1.357 nouvelles contaminations, 4 décès et 10.364 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité allant jusqu’à 500 analyses quotidiennes, fait escale à Larache pour accélérer la cadence des tests de dépistage, le 22 juin 2020.

4 décès, 1.357 nouveaux cas de contamination, et 550 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les premier et 2 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 10.364, alors que plus de 22,93 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 386 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 224 guérisons. Le pays totalise 218.818 cas de contamination, dont 6.284 décès et 150.308 guérisons. En Tunisie, 1.137 nouveaux cas de contamination, 7 décès et 171 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 727.842 cas de contamination, dont 25.576 décès et 696.486 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 394 nouveaux cas de contamination, 4 décès et 55 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 41.867 cas de contamination au Covid-19, dont 39.230 guérisons et 870 décès. Covid-19 au Maroc: les semaines à venir seront difficiles, affirme un expert Epicentre actuel de la pandémie de Covid-19, l'Europe a dépassé le cap des 100 millions de cas recensés depuis la découverte du virus en décembre 2019, soit plus du tiers du total des contaminations dans le monde, selon un comptage de l’AFP arrêté samedi à 18h45 GMT. Avec plus de 4,9 millions de contaminations enregistrées ces sept derniers jours, (59% de plus que la semaine précédente), la région fait actuellement face à des niveaux de contaminations inédits. En France, le délai pour faire sa dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être réduit, à partir du 15 février, à quatre mois maximum au lieu de sept pour pouvoir conserver un pass sanitaire valide, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. En France toujours, les règles d'isolement des personnes positives au Covid-19 et de leurs contacts seront allégées à partir de lundi pour celles ayant un schéma vaccinal complet, afin de préserver la vie socio-économique du pays, a annoncé le gouvernement. Les personnes positives complètement vaccinées devront s'isoler pendant sept jours quel que soit le variant, un isolement qui pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif. Le variant Omicron clôt le débat sur le retour du public dans les stades En Chine, les nouvelles contaminations au Covid-19 ont atteint leur plus faible niveau ces sept derniers jours à Xi'an (nord), ville chinoise confinée depuis onze jours, ont déclaré dimanche des responsables de santé publique. Dimanche, 122 nouvelles infections -son plus faible niveau depuis le 25 décembre- au coronavirus ont été enregistrées dans cette ville historique du nord du pays, célèbre pour l'armée souterraine du premier empereur de Chine, contre 174 la veille. La politique rigide de «zéro Covid» a permis à la Chine de limiter son bilan officiel à moins de 5.000 morts depuis le début de la pandémie, contre plus de 800.000 aux Etats-Unis. Covid-19: en Europe, 100 millions de cas, flambée des contaminations Le transport aérien restait très perturbé samedi aux Etats-Unis, une météo défavorable dans plusieurs régions du pays venant s'ajouter aux perturbations que connaît le ciel mondial à cause de la flambée de cas de Covid liée au variant Omicron. Le transport aérien mondial reste très perturbé par le variant Omicron du coronavirus, extrêmement contagieux. De nombreux pilotes et membres du personnel navigant sont absents après avoir contracté le Covid-19, ou sont cas contact et donc en quarantaine, contraignant les compagnies, qui n'ont pas assez de personnel pour assurer les vols, à en annuler. Environ 7.500 vols avaient été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde le week-end de Noël. Le variant Omicron et sa déferlante de contaminations vont également perturber dans les prochains jours le calendrier sportif, avec de nombreux reports de matches dans une multitude de pays et de disciplines (football, rugby, basket, hand, boxe, volley...).

Par Nisrine Zaoui