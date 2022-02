Covid-19 au Maroc: 1.333 nouvelles contaminations en 24 heures, 29 décès et 21.569 cas actifs

Arrivée des Marocains résidents à l'étranger (MRE) à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, le lundi 7 février 2022, dans un des premiers vols de Air Arabia en provenance de Toulouse (France).

© Copyright : Yassine EL AYOUCHI- MAP

29 décès, 1.333 nouveaux cas de contamination et 2.197 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 21.569, alors que plus de 23,12 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 582 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 11 décès et 485 guérisons. Le pays totalise 259.673 cas de contamination, dont 6.678 décès et 173.060 guérisons. En Tunisie, 4.151 nouveaux cas de contamination, 65 décès et 8.278 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 954.726 cas de contamination, dont 26.889 décès et 858.730 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 19 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 124 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.527 cas de contamination au Covid-19, dont 971 décès et 56.928 guérisons. Covid-19 au Maroc: 76% des entreprises imposent le port du masque sur le lieu de travail, selon le HCP En france, le préfet de police a interdit à Paris les «convois de la liberté» qui prévoyaient de «bloquer la capitale» à partir de vendredi. Cet appel est inspiré d'un mouvement de routiers canadiens qui bloquent le centre de la capitale de leur pays, Ottawa, pour protester contre les restrictions sanitaires. La préfecture de police promet d’«empêcher les blocages d’axes routiers» et de «verbaliser et interpeller les contrevenants». Des heurts ont éclaté jeudi près du Parlement néo-zélandais, à Wellington, entre la police et des manifestants anti-vaccin contre le Covid-19, rassemblés depuis trois jours. Plus de 120 personnes ont été arrêtées. Les forces de l'ordre, intervenues pour disperser ce rassemblement, et en particulier démanteler le campement impromptu installé près du Parlement, ont été accueillis par des «Honte à vous» ou «Abandonnez l'obligation». Le molnupiravir pour lutter contre le Covid-19: pourquoi la contraception est nécessaire Aux-Etats-Unis, l'Etat de New York lève, à compter de jeudi, l'obligation du port du masque en intérieur, notamment dans les commerces, restaurants, entreprises, a annoncé la gouverneure de l'Etat, au moment où le nombre de contaminations au Covid-19 est en chute libre dans le pays Au Royaume-Uni, la police londonienne accélère le pas dans son enquête sur les rassemblements à Downing Street durant le confinement et va interroger plus de 50 personnes qui devront répondre dans les sept jours. Cette annonce intervient alors que le tabloïd Daily Mirror a publié une nouvelle photo montrant le Premier ministre participer à un quiz en ligne le 15 décembre 2020, flanqué de deux collaborateurs dont l'un a une guirlande autour du cou, avec une bouteille de mousseux ouverte sur la table. La police a indiqué qu'elle examinait l'opportunité d'ajouter cet évènement aux douze autres sur lesquels elle enquête déjà. Le Maroc se prépare à la cohabitation avec la Covid-19 La pandémie a fait officiellement plus de 5,77 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 402 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (912.255), devant le Brésil (635.074) et l'Inde (506.520). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune