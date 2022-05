Covid-19 au Maroc: 124 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 809 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 124 nouveaux cas de contamination et 99 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 809, alors que plus de 6,36 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 cas de contamination. Le pays totalise 265.834 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.376 guérisons. En Tunisie, 592 nouveaux cas de contamination et 438 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.041.789 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 38 cas de contamination et 4 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.909 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 1.027.699 guérisons. Levée de l’obligation du test PCR pour les voyages internationaux: les précisions du ministère de la Santé La Corée du Nord a envoyé trois avions cargos cette semaine en Chine pour y chercher de fournitures médicales afin de lutter contre l'épidémie de Covid qui prend de l'ampleur, selon les médias sud-coréens. Pékin, la dernière grande économie à maintenir une politique de «zéro Covid» et lutte contre sa propre vague de Covid, a offert jeudi d'aider Pyongyang. Malgré l'absence de confirmation officielle de part et d'autre, il semble que la Corée du Nord y ait donné suite, envoyant trois avions cargo d'Air Koryo à Shenyang pour recevoir des fournitures médicales, a rapporté l'agence sud-coréenne Yonhap New Agency. Pyongyang a annoncé ses tout premiers cas de Covid la semaine dernière et a depuis signalé près de deux millions de cas de «fièvre» et 63 décès, le virus se propageant parmi sa population non vaccinée. Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé jeudi que l’Agence Européenne du Médicament (EMA) a accepté la soumission du dossier d’autorisation de mise sur le marché de son candidat vaccin inactivé à virus entier contre le Covid-19, VLA2001. L’acceptation du dossier signifie que VLA2001 sort du processus de revue progressive des données pour rentrer dans le processus formel d’évaluation par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA, indique un communiqué de la société spécialisée dans les vaccins, notant qu'elle pourrait obtenir une opinion positive du CHMP en juin 2022. Liaisons maritimes vers le Maroc: la validité des tests PCR maintenue à 72 heures Si le CHMP émet un avis positif, la Commission européenne (CE) examinera la recommandation et rendra une décision finale sur l'autorisation de mise sur le marché, qui sera valable dans tous les États membres de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège, précise la même source. Le continent africain a enregistré jusqu'à mercredi soir un total de 11.570.885 cas cumulés de COVID-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le nombre des décès liés à la pandémie a atteint à la même date quelque 252.771 cas, alors que les guérisons ont totalisé 10.892.454, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine. L'Afrique du Sud arrive en tête des pays les plus touchés avec un total de 3.899.841 cas depuis l’apparition de la COVID-19, souligne notamment CDC Afrique. En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la plus touchée suivie par l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale, selon la même source. Fin de l’exigence du test PCR à l’entrée du Maroc: ce que prévoit le nouveau protocole sanitaire La pandémie a fait officiellement au moins 6.294.675 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.028.014), devant le Brésil (665.376), l'Inde (524.303) et la Russie (377.975). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune