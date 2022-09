Covid-19 au Maroc: 12 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 162 cas actifs

Des personnes attendent de recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, dans un centre de vaccination à Salé, le 6 octobre 2021.

Aucun décès, 12 nouveaux cas de contamination et 18 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 septembre 2022, alors que plus de 6,78 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 14 cas de contamination, aucun décès et 9 guérisons. Le pays totalise 270.584 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.220 guérisons. En Tunisie, 339 cas de contamination, 3 décès et 1.198 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.163 cas de contamination, dont 29.243 décès et 1.131.730 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.779 cas de contamination, dont 994 décès. Covid-19: le Cameroun lance une vaste enquête sur la prévention Les variants se multiplient, mais les vaccins efficaces se réduisent. Dans la dernière version de leur guide des traitements anti-Covid, publié dans la nuit de jeudi à vendredi dans le British Medical Journal, les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) «recommandent fortement» de ne plus utiliser deux traitements anti-Covid: le Xevudy -basé sur la molécule sotrovimab- et le Ronapreve -basé sur la combinaison casirivimab-imdevimab. Le Xevudy, développé par les laboratoires GSK et Vir, et le Ronapreve, développé par Regeneron, sont deux traitements par anticorps de synthèse contre le Covid. Jusqu'alors, l'OMS recommandait, avec prudence, leur usage chez les patients atteints d'une forme légère de la maladie, mais à risque d'évolution vers une forme plus grave, en raison de leur âge, de leur poids ou d'autres facteurs. Toutefois, l'arrivée du variant Omicron fin 2021 a remis en cause l'intérêt de ces traitements et les experts de l'OMS, sur la base de plusieurs études in vitro, estiment désormais qu'ils sont probablement inefficaces face aux souches en circulation. Les contaminations de Covid-19 augmentent de nouveau en France, laissant présager une possible huitième vague de l'épidémie au sortir de l'été, dont l'ampleur reste difficile à prévoir. «Le scénario le plus probable est celui d'un pic épidémique à la rentrée», affirmait mi-août Brigitte Autran, tout juste nommée présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le successeur du Conseil scientifique. Il semblerait que les faits lui donnent raison. Depuis plusieurs jours, les contaminations ont recommencé à progresser. «La circulation du SARS-CoV-2 est repartie à la hausse après plusieurs semaines d’amélioration de la situation épidémique», observe ainsi Santé Publique France dans son point hebdomadaire. Mauritanie: après le Covid-19, Oasis Live pour relancer les activités musicales Jeudi, 33.263 nouveaux cas de Covid étaient comptabilisés contre 19.866 une semaine plus tôt, soit un bond de plus de 67%. «Depuis deux jours, le taux de reproduction du virus est supérieur à 1, ce qui est le signal robuste d'une reprise épidémique», a affirmé à l'AFP l'épidémiologiste Mircea Sofonea. Autre indicateur: le nombre de tests (852.500) a augmenté de 9% la semaine du 5 au 11 septembre, a indiqué jeudi la Drees, le service statistique des ministères sanitaires et sociaux. Ils ont notamment fortement augmenté chez les moins de 16 ans (+56%) La pandémie a fait officiellement au moins 6.526.150 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.078.018), devant le Brésil (685.258), l'Inde (528.273) et la Russie (385.837). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami