Covid-19 au Maroc: 12 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 125 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

Aucun décès, 12 nouveaux cas de contamination et 19 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 125, alors que plus de 6,82 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.713 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.343 guérisons. En Tunisie, 101 cas de contamination et 109 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.930 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.725 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 12 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.920 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Depuis ce mardi 11 octobre, le Japon a rouvert ses portes aux touristes étrangers, levant entièrement les restrictions qui étaient en place à ses frontières depuis près de deux ans et demi pour faire face à la pandémie de coronavirus. Les visiteurs en provenance de 68 pays et territoires (dont l’Union européenne et les Etats-Unis) bénéficient de nouveau depuis mardi d’une exemption de visa pour les séjours touristiques au Japon, s’ils peuvent présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 ou un test négatif réalisé moins de trois jours avant le départ. L’archipel, qui avait accueilli un nombre record de 31,9 millions de visiteurs étrangers en 2019 et en espérait 40 millions l’année suivante quand les Jeux olympiques de Tokyo devaient initialement avoir lieu, avait verrouillé ses frontières au printemps 2020 au début de la pandémie. En 2021, moins de 250.000 visiteurs étrangers ont pu mettre le pied sur le sol nippon et les JO de Tokyo se sont tenus, mais pratiquement à huis clos. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe a été convoqué devant la Cour de justice de la République (CJR) en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre de l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19, rapportent mardi les médias de l’hexagone. Le maire du Havre et président d'Horizons, parti proche de la majorité présidentielle, comparaîtra le 24 octobre devant les magistrats de la commission d'instruction de la CJR sur les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, selon le parquet général près la Cour de cassation, cité par la presse. A l’issue de son audition, il peut être mis en examen ou placé sous le statut plus favorable de témoin assisté s'il parvient à convaincre les juges qu'il n'existe pas suffisamment d'indices graves ou concordants pouvant être retenus contre lui. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver La pandémie a fait officiellement au moins 6.561.313 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.087.880), devant le Brésil (686.910), l'Inde (528.814) et la Russie (388.295). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami