Covid-19 au Maroc: 1.148 nouvelles contaminations en 24 heures, 20 décès et 20.242 cas actifs

Des chapiteaux ont été aménagés à l'aéroport Fès-Saiss pour effectuer des tests antigéniques sur place, conformément aux mesures préventives en vigueur.

20 décès, 1.148 nouveaux cas de contamination et 2.455 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 20.242, alors que plus de 23,13 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 11 février © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 518 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 12 décès et 416 guérisons. Le pays totalise 260.191 cas de contamination, dont 6.690 décès et 173.476 guérisons. En Tunisie, 3.823 nouveaux cas de contamination, 23 décès et 8.608 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 958.549 cas de contamination, dont 26.941 décès et 867.338 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 15 nouveaux cas de contaminations et 117 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.542 cas de contamination au Covid-19, dont 971 décès et 57.045 guérisons. Covid-19 au Maroc: le pic des nouveaux cas graves atteint la semaine dernière En France, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au passe vaccinal à partir du 28 février, exception faite des transports, a indiqué vendredi le ministère de la Santé, mettant en avant l'amélioration de la situation sanitaire. Le port du masque ne sera donc plus obligatoire dans les établissements dédiés aux activités de loisirs, les restaurants, les débits de boisson, les foires... En revanche, il sera maintenu dans les transports et les lieux clos non soumis au passe vaccinal, a détaillé le ministère dans un communiqué. Le protocole sanitaire lié au Covid-19 dans les écoles françaises sera allégé au retour des vacances scolaires, avec la suppression notamment du port du masque en cour de récréation, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale. Le nombre d'autotests demandé pour les élèves cas contact sera ramené de trois à un seul à partir du 28 février. Les attestations sur l'honneur que remettent les familles après le premier autotest seront supprimées à partir du 21 février. Covid-19: voici comment circule le virus dans les différentes régions du Maroc Partis de toute la France, des milliers d'opposants aux restrictions sanitaires ont repris la route vendredi en convois, déterminés à rallier dans la soirée les abords de Paris, malgré l'interdiction de la préfecture de police et la fermeté affichée par les autorités. S'inspirant de la mobilisation au Canada, les organisateurs dénoncent le pass vaccinal et se réclament des Gilets jaunes, mouvement de protestation populaire de 2018-2019 déclenché par une hausse des prix de l'essence qui avait tourné à la révolte contre le président Emmanuel Macron. L'Italie a accompli vendredi un pas vers un retour progressif à la normalité dans la lutte contre le Covid avec la fin de l'obligation de porter le masque dehors et la réouverture des discothèques. Dès ce vendredi, sur tout le territoire italien, le masque n'est plus indispensable en plein air, mais il faut toujours en avoir un à portée de main pour pouvoir le porter en cas d'attroupement, même à l'extérieur, a précisé le ministère de la Santé. Le masque reste en revanche obligatoire dans les lieux fermés. Covid-19: chez les vaccinés, le risque de formes graves est lié à l'âge ou aux comorbidités, confirme une vaste étude Le pic des infections au Covid-19, dont le nombre atteint actuellement des records, est en vue en Allemagne, a assuré le chancelier Olaf Scholz qui fait face à une pression grandissante pour alléger certaines restrictions. Avec des variations entre régions, ces restrictions concernent principalement les restaurants, bars, cafés ou les commerces dits non-essentiels dont l'accès est interdit aux non-vaccinés. La pandémie a fait officiellement plus de 5,78 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 404 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (915.617), devant le Brésil (636.017) et l'Inde (507.177). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami