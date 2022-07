Covid-19 au Maroc: 1.120 nouvelles contaminations en 24 heures, 5 décès et 20.794 cas actifs

Une ambulance Allô SAMU 141, dédiée aux patients atteints du Covid-19, à Casablanca.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360 (capture image vidéo)

Cinq décès, 1.120 nouveaux cas de contamination et 3073 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 20.794, alors que plus de 6,58 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 18 cas de contamination et 16 guérisons. Le pays totalise 266.246 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.675 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 179 cas de contamination, 25 guérisons et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.864 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 58.418 guérisons. Voici le montant colossal dont a besoin l'Afrique pour se remettre des effets du Covid-19, selon la BAD Macao, confrontée à son pire épisode depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi la fermeture pendant une semaine de ses casinos et commerces non essentiels. A compter de ce lundi, cette ancienne colonie portugaise entrera en «management statique» pour une semaine et les résidents devront rester chez eux, a déclaré un haut responsable de la ville, Andre Cheong, lors d'une conférence de presse. Les contrevenants risquent jusqu'à deux ans de prison. Certains services publics et commerces tels que les supermarchés et les pharmacies pourront rester ouverts, mais les casinos -qui représentent habituellement quelque 80% des recettes publiques- devront fermer leurs portes. Macao, qui compte 600.000 habitants, est le seul endroit en Chine où les casinos sont autorisés. Macao a signalé samedi 71 nouveaux cas de Covid, ce qui porte le total des infections à 1.374 depuis le début de la dernière vague le 18 juin. Ce chiffre est très faible par rapport à d'autres régions du monde, mais la ville suit la politique stricte de zéro Covid de la Chine continentale. Covid-19 au Maroc: taux de positivité, cas critiques, décès… Le récapitulatif du bilan mensuel Le seuil des 150.000 décès liés au Covid-19 a été franchi vendredi en France, où l'épidémie sévit depuis début 2020, sur fond de forte hausse des contaminations, selon les chiffres de Santé publique France. Avec 74 personnes mortes à l'hôpital des suites de la maladie en 24 heures, le nombre de décès a dépassé les 150.000 (150.017, dont plus de 121.000 à l'hôpital). La barre des 140.000 avait été franchie le 11 mars, deux ans après le début de la pandémie. La France en est à sa septième vague de l'épidémie, qui a démarré fin mai, poussée par des sous-variants d'Omicron. Elle se traduit par une forte hausse des contaminations, tandis que la circulation du virus continue de s'intensifier sur le territoire et que la date du pic épidémique reste incertaine. Jeudi soir on comptabilisait ainsi plus de 160.000 cas, avec 17.719 patients hospitalisés, dont 1.523 nouvelles admissions. Selon les dernières projections publiées par l'Institut Pasteur, les hospitalisations liées au Covid vont encore monter dans les jours qui viennent, les chercheurs tablant sur quelque 1.700 admissions quotidiennes à l'hôpital à l'horizon du 18 juillet, contre autour d'un millier ces jours-ci. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation La pandémie a fait officiellement au moins 6.372.358 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.045.782), devant le Brésil (673.554), l'Inde (525.428) et la Russie (381.544). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi