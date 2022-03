Covid-19 au Maroc: 111 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 704 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

3 décès, 111 nouveaux cas de contamination et 148 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 704, alors que plus de 5,98 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 25 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 2 décès et 23 guérisons. Le pays totalise 265.457 cas de contamination, dont 6.866 décès et 178.073 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination et 5 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.659 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.659 guérisons. Covid-19 en Chine: des millions de personnes confinées face à une flambée de cas record en deux ans Quelque 30 millions de Chinois confinés: confrontée à son pire regain épidémique depuis la première vague de 2020, la Chine multiplie les quarantaines sans parvenir à éradiquer la souche Omicron. La Chine a fait état mardi de 5.280 cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit plus du double de la veille. Il s'agit de l'un des bilans quotidiens les plus élevés depuis février 2020 et la mise sous quarantaine de Wuhan (centre), la ville où ce coronavirus a été dépisté pour la première fois. A Pékin, relativement préservée avec seulement six cas annoncés mardi, les habitants constataient un renforcement des contrôles des pass sanitaires. Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi la levée de la plupart des dernières restrictions sanitaires à partir du 23 mars. La hausse des contaminations ralentit et les taux d'admissions à l'hôpital restent faibles dans le pays, où les autorités sanitaires ont enregistré 7,2 millions de tests positifs depuis le début de la pandémie de Covid-19 il y a deux ans. Covid-19: après deux ans de couvre-feu, Libreville savoure la fin des restrictions «Il y a un certain nombre de choses qui seront assouplies à partir de mercredi prochain», a déclaré le ministre de la Santé néerlandais, Ernst Kuipers, lors d'une conférence de presse. Parmi celles-ci, «le port du masque dans les transports en commun, les tests d'entrée pour un évènement de plus de 500 personnes à l'intérieur et troisièmement l'utilisation d'un pass sanitaire pour entrer aux Pays-Bas», a-t-il souligné. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été testé positif au Covid-19 mardi matin et s'est immédiatement isolé, a-t-il annoncé sur Twitter, alors qu'il participait à une visite à Rennes aux côtés du Premier ministre, Jean Castex. «Je viens d’être testé positif à la Covid», a annoncé le ministre dans un tweet, quelques minutes après que Jean Castex a révélé l'information dans un discours à la préfecture de Rennes. «Conformément au protocole sanitaire en vigueur, je m’isole au Quai d’Orsay le temps nécessaire et continue de travailler à distance», a ajouté Le Drian, âgé de 74 ans. Covid-19: la France annonce l'ouverture de la quatrième dose de vaccin aux plus de 80 ans La pandémie a fait officiellement au moins 6.041.660 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (965.110), devant le Brésil (655.249), l'Inde (515.877) et la Russie (361.344). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami