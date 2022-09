Covid-19 au Maroc: 11 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 222 cas actifs

Près de 95% de la population cible a été vaccinée contre le Covid-19 dans la province d'Azilal.

Aucun décès, 11 nouveaux cas de contamination et 20 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 septembre 2022, alors que plus de 6.776.384 personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 10 cas de contamination, aucun décès et 14 guérisons. Le pays totalise 270.522 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.169 guérisons. Mauritanie: après le Covid-19, Oasis Live pour relancer les activités musicales En Tunisie, 1.036 cas de contamination, 8 décès et 1.689 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.144.824 cas de contamination, dont 29.238 décès et 1.130.532 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.776 cas de contamination, dont 993 décès. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver En baisse depuis juillet, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 recensées en 24 heures est reparti en légère hausse ces derniers jours en France. Cette tendance se maintient le vendredi 9 septembre dernier, avec des nouveaux cas en augmentation. Selon le bilan quotidien de l’épidémie de Covid-19 publié par Santé publique France le vendredi 9 septembre 2022, 19 087 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures. C’est environ 2 800 de plus que le vendredi précédent (16 399 cas annoncés le 2 septembre). Après avoir baissé depuis mi-juillet, cet indicateur est en hausse pour le troisième jour consécutif. La moyenne glissante des cas quotidiens augmente elle aussi, et s’établit à 16 850 cas pour les 7 derniers jours, en hausse de 2 %. Le taux d’incidence national, calculé avec les données consolidées à J + 3, s’établit à 166,38 pour la période du 31 août au 6 septembre. Il augmente légèrement, mais il faudra encore attendre quelques jours pour tirer des conclusions sur une tendance, ou évoquer un effet de la rentrée. Le nombre de personnes hospitalisées pour ou avec le Covid-19 continue pour sa part de diminuer. Cependant, le niveau demeure significatif, avec 13 425 patients soignés dans les hôpitaux français au 9 septembre, 238 de moins que la veille. Parmi eux, 770 patients étaient pris en charge dans des services de soins critiques, soit 22 de moins que la veille. Ces dernières 24 heures, 56 décès survenus ces derniers jours dans les hôpitaux ont été recensés. Le bilan de l’épidémie en France s’établit à 154 437 décès depuis mars 2020. Un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, publié cette semaine, souligne que la crise du Covid-19 a entraîné un recul du développement humain au niveau mondial. Cet indice de développement humain prend en compte plusieurs critères : espérance de vie, éducation, niveau de vie… Pour la première fois, il a reculé sur deux années consécutives en 2020 et 2021. La pandémie a fait officiellement au moins 6.516.095 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.075.659), devant le Brésil (684.906), l'Inde (528.150) et la Russie (385.348). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami