Covid-19 au Maroc: 1.076 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 5.517 cas actifs

Un agent de santé prépare une dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, lors d'une campagne de vaccination à la prison d'El-Arjat, à Salé, le 26 mai 2021.

© Copyright : Fadel Senna / AFP

Aucun décès, 1.076 nouveaux cas de contamination et 381 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.517, alors que plus de 6,47 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccination, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination. Le pays totalise 265.925 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.423 guérisons. En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 7 cas de contamination et 13 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.231 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.130 guérisons. Ministre de l’Équipement et chef de l’Istiqlal, Nizar Baraka testé positif au Covid-19 Le gouvernement canadien a annoncé vendredi suspendre jusqu'à la fin du mois de juin les tests Covid aléatoires dans les aéroports du pays, afin de réduire les délais d'attente rencontrés par les voyageurs ces dernières semaines. Ces tests pratiqués sur des passagers choisis au hasard à leur arrivée au Canada seront interrompus à partir de samedi et reprendront «hors site» le 1er juillet, selon un communiqué. «Nous continuons de travailler avec des aéroports, des transporteurs aériens (...) pour mettre en œuvre des solutions afin de réduire les retards à l'approche de la période de pointe estivale», précise encore le gouvernement. De nombreux responsables du secteur aérien sont montés au créneau ces dernières semaines contre ces tests, accusés d'amplifier la longue attente dans les aéroports canadiens, déjà frappés par un manque de personnel. Les autorités sanitaires américaines, qui doivent se prononcer la semaine prochaine sur l'autorisation de deux vaccins contre le Covid-19 chez les bébés, ont confirmé vendredi les données d'efficacité précédemment fournies par Moderna pour les enfants de 6 mois à 5 ans. L'Agence américaine des médicaments (FDA), qui a analysé de façon indépendante les données des essais cliniques conduits par Moderna, a à son tour rapporté une efficacité contre les cas symptomatiques de 51% chez les bébés de 6 mois à moins de 2 ans, et de 37% chez les enfants de 2 à 5 ans. Si ces chiffres sont moins élevés que ceux relevés lors des essais cliniques sur les adultes, c'est parce que seuls les essais pour ces très jeunes enfants ont été conduits durant la vague liée au variant Omicron, selon la FDA. Les États-Unis vont lever l'obligation de test Covid pour les voyageurs arrivant par avion «Même si l'efficacité du vaccin (...) chez les enfants de 6 mois à 5 ans est plus basse que celle observée dans les études chez les adultes et les enfants plus âgés, elle est cohérente avec l'efficacité observée contre Omicron chez les adultes en conditions réelles», a déclaré la FDA. Or, le vaccin de Moderna chez les adultes, même avec une efficacité réduite face à Omicron, reste très efficace pour protéger des cas graves de la maladie, a-t-elle souligné. Le plan blanc a été de nouveau activé par le CHU de Martinique, un mois après avoir été levé, en raison d'un regain de l'épidémie de Covid dans cette île des Antilles. «Le plan blanc et les dispositions y afférentes sont réactivées à compter de ce jour», a écrit jeudi la direction du CHU de la Martinique dans une note interne qu'a pu consulter l'AFP. «L'afflux des patients aux urgences», «la remontée de l'épidémie de Covid» et «des difficultés de fonctionnement» justifient la remise en fonction de ce dispositif de mobilisation et d'organisation particulières de l'hôpital, selon le CHUM. Covid-19 : le ministère de la Santé recommande, à nouveau, le port du masque La pandémie a fait officiellement au moins 6.329.728 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.035.675), devant le Brésil (668.007), l'Inde (524.757) et la Russie (379.883). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi