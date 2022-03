Covid-19 au Maroc: 105 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 622 cas actifs

Un laboratoire mobile d'analyses de biologie moléculaire, spécialisé dans le dépistage du Covid-19, avec une capacité de 500 analyses quotidiennes au maximum, fait escale à Larache, le 22 juin 2020, pour accélérer la cadence des tests de dépistage du virus.

© Copyright : Youssef El Haffre / MAP

Un décès, 105 nouveaux cas de contamination et 73 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 622, alors que plus de 6,13 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 30 mars © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 10 nouveaux cas infectés par le Covid-19, un décès et 9 guérisons. Le pays totalise 265.651 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.270 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contaminations et une guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: le Premier ministre israélien Naftali Bennett testé positif après sa rencontre avec Blinken L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi le lancement de la procédure d'examen du vaccin contre le Covid-19 de la multinationale espagnole HIPRA et a indiqué qu'il semblait efficace contre le variant Omicron. «Les résultats préliminaires laissent penser que la réponse immunitaire au vaccin espagnol HIPRA pourrait être efficace contre le SARS-CoV-2, y compris contre les variants qui sont sujets de préoccupation comme Omicron», a indiqué l'EMA dans un communiqué. L'Agence, dont le siège est à Amsterdam, n'a pas précisé le temps que prendrait la procédure d'étude de ce premier vaccin espagnol, baptisé PHH-1V. Aux termes de la législation européenne, HIPRA doit obtenir l'aval de l'EMA avant de pouvoir faire une demande de mise sur le marché de son vaccin dans les 27 pays de l'Union européenne. Covid-19: les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus besoin d'un test négatif pour entrer au Canada Le PHH-1V repose sur le procédé des protéines recombinantes, formule également utilisée par l'entreprise américaine Novavax et le partenariat entre le laboratoire français Sanofi et le britannique GSK. Joe Biden va recevoir mercredi sa deuxième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, juste après un discours consacré à sa politique de lutte contre la pandémie, a annoncé la Maison Blanche. Le président américain de 79 ans avait reçu sa première injection du vaccin Pfizer en décembre 2020, la seconde en janvier 2021, puis sa première dose de rappel fin septembre. Il met de cette manière immédiatement en application la décision prise mardi par l'agence américaine des médicaments. Cette dernière, la FDA, a en effet donné son feu vert à une deuxième dose de rappel des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna contre le Covid pour les personnes âgées de 50 ans et plus, quatre mois après leur troisième injection. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale La pandémie a fait officiellement au moins 6.156.528 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.005.056), devant le Brésil (659.294), l'Inde (521.131) et la Russie (368.025). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi