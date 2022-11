Covid-19 au maroc: 101 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1.238 cas actifs

Test de dépistage du Covid-19.

© Copyright : DR

Aucun décès, 101 nouveaux cas de contamination et 124 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.238, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 271.061 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.550 guérisons. © Copyright : DR En Tunisie, 10 nouveaux cas de contamination et 2 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.991 cas de contamination, dont 29.268 décès et 1.133.708 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.419 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Chine: protestations à Shanghai contre les confinements anti-Covid Des protestations contre les confinements ont éclaté dimanche à l’aube à Shanghai, ont rapporté des témoins oculaires, alors que la colère monte en Chine contre la draconienne politique de «zéro COVID-19» pratiquée par le gouvernement depuis près de trois ans. Une vidéo largement diffusée sur l’internet, et que l’AFP a géolocalisée dans la rue Wulumuqi dans le centre-ville de Shanghai, montre certains protestataires crier « Xi Jinping, démission!» et s’en prendre aussi au Parti communiste chinois, une rare démonstration d’hostilité contre le président et le régime dans la capitale économique du pays. Une autre vidéo transmise à l’AFP par un témoin oculaire montre des gens se rassembler dans le centre de Shanghai pour rendre hommage aux dix personnes tuées dans un incendie à Urumqi, dans le Xinjiang (ouest). De nombreuses publications circulant sur les réseaux sociaux en Chine accusent les mesures anti-COVID-19 d’avoir aggravé le drame en ralentissant l’arrivée des secours. Selon d’autres publications sur les réseaux sociaux, des veillées à la mémoire des victimes d’Urumqi ont eu lieu dans plusieurs universités du pays. L'épidémie de Covid-19, qui a connu en France une brève accalmie après une vague au début de l'automne, est en train de repartir, a détaillé vendredi l'agence de santé publique, dans un contexte déjà tendu, entre bronchiolite et arrivée de la grippe. Covid-19 au Maroc: une étude vient confirmer l'efficacité du vaccin Sinopharm contre les formes graves La semaine dernière a été marquée par une «reprise de la circulation» du coronavirus et une hausse des hospitalisations, a résumé Santé publique France, dans son bilan hebdomadaire de l'épidémie. Il est actuellement difficile d'obtenir le détail précis du nombre de cas en France, en raison d'un mouvement social des laboratoires de biologie. Mais les données transmises par les pharmacies témoignent bien d'une reprise des cas. Celle-ci marque la fin d'une brève accalmie de l'épidémie ces dernières semaines. La dernière vague en date avait frappé le pays à la fin de l'été, dans un contexte favorisé par la rentrée scolaire. Le rebond actuel se traduit déjà par une «reprise à la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques», après «quatre semaines de baisse», souligne Santé publique France. La semaine dernière, 4.210 personnes ont été hospitalisées pour un diagnostic de Covid, une hausse de 6%. Si le nombre total de patients hospitalisés (moins de 19.000) reste nettement inférieur aux plus hauts niveaux observés cette année, cette reprise risque de mettre à l'épreuve un système de santé en situation déjà très difficile. La pandémie a fait officiellement au moins morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.104.751), devant le Brésil (689.545), l'Inde (530.612) et la Russie (391.840). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami