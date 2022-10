Covid-19 au Maroc: 10 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 132 cas actifs

Une personne s'inscrit pour se faire vacciner contre le Covid-19, dans un centre de vaccination de Rabat, où les équipes médicales des Forces Armées Royales (FAR) travaillent aux côtés des équipes médicales du ministère de la Santé, le 29 juillet 2021.

Aucun décès, 10 nouveaux cas de contamination et 10 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 9 et 10 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 132, alors que plus de 6,82 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 nouveaux cas de contaminations et aucun décès. Le pays totalise 270.707 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.339 guérisons. En Tunisie, 143 cas de contamination, 5 décès et 351 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.829 cas de contamination, dont 29.254 décès et 1.132.616 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 12 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.920 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Covid-19 au Maroc: levée des restrictions sanitaires à l’entrée du territoire marocain La Chine a enregistré, lundi, plus de 2.000 nouveaux cas positifs au Covid-19, son niveau le plus élevé depuis un mois, à l'approche d'un congrès crucial du Parti communiste à Pékin, qui met les autorités sur les dents. Le parti au pouvoir tiendra à partir de dimanche prochain dans la capitale chinoise un congrès quinquennal majeur, qui devrait permettre au président Xi Jinping d'arracher un troisième mandat inédit à la tête de la Chine. A l'approche de ce rendez-vous politiquement sensible, les autorités locales durcissent les restrictions sanitaires aux quatre coins du pays pour éviter tout impair. A Shanghai, plusieurs dizaines de milliers d'habitants sont ainsi confinés lundi. Plusieurs quartiers de la capitale économique de la Chine avaient été brutalement confinés durant le week-end, après la découverte vendredi de 23 cas positifs. Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a été testé positif au Covid-19 dans la prison de Belmarsh près de Londres où il est détenu, a indiqué lundi son épouse. Il a été testé positif au Covid samedi, le jour même où des milliers de personnes manifestaient pour le soutenir, a indiqué Stella Assange à l'agence PA. Elle s'est dit évidemment inquiète pour sa santé, précisant qu'il avait été placé à l'isolement dans sa cellule. Samedi, un millier de personnes avaient formé une chaîne humaine autour du Parlement britannique pour demander la libération du fondateur de WikiLeaks, détenu depuis 2019 à la prison de haute sécurité de Belmarsh près de Londres. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters La pandémie a fait officiellement au moins 6.561.313 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.087.880), devant le Brésil (686.910), l'Inde (528.814) et la Russie (388.295). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami