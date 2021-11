Covid-19 au Maroc: 1 décès en 24 heures, 116 nouvelles contaminations et 2.991 cas actifs

Le vaccinodrome high-tech à Errahma dans la province de Nouaceur.

© Copyright : Ministère de la Santé

1 décès, 116 nouveaux cas de contamination et 171 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 novembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.991, alors que plus de 22,63 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du samedi 27 novembre 2021 © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 193 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 5 décès et 131 guérisons. Le pays totalise 209.817 cas de contamination, dont 6.046 décès et 143.902 guérisons. En Tunisie, 127 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 108 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 716.988 cas de contamination, dont 25.362 décès et 690.571 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 85 nouveaux cas de contaminations, 4 décès et 68 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.035 cas de contamination au Covid-19, dont 37.262 guérisons et 829 décès. Covid-19 au Maroc: état du stock des vaccins, capacité de réanimation, nombre des non-vaccinés… Ce qu’il faut retenir Le nouveau variant B.1.1.529 du virus du Covid-19, détecté pour la première fois en Afrique australe, a été classé vendredi "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et baptisé "Omicron". L'OMS estime qu'il faudra "quelques semaines" pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant, détecté en Afrique du Sud, au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, à Hong Kong et en Belgique. Le risque est "élevé à très élevé", que le nouveau variant se répande en Europe, a déclaré vendredi soir l'agence de santé de l'UE. Dans un rapport d'évaluation des risques, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime que "le niveau général de risque pour l'UE et l'EEE (Espace économique européen) associé au variant Omicron du SARS-CoV-2 est jugé élevé à très élevé". Les Etats-Unis, le Canada, l'Arabie saoudite, le Brésil et le Guatemala sont devenus les derniers pays vendredi à fermer leurs frontières à l'Afrique australe, où a été détecté le variant Omicron. Covid-19: voici les effets secondaires cutanés du vaccin AstraZeneca, selon une étude menée au CHU Hassan II de Fès Des responsables de l'Union européenne, réunis en urgence, ont recommandé de suspendre les voyages en provenance de sept pays de la région d'Afrique australe: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud et Zimbabwe. Plusieurs pays européens dont la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse ont déjà interdit les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. Cette décision est "injustifiée", a regretté le ministre sud-africain de la Santé. La pandémie provoquée par le coronavirus a fait au moins 5.173.915 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec 775.785 décès, devant le Brésil (613.642), l'Inde (466.980), le Mexique (293.186) et la Russie (269.057 décès). Covid-19: interdiction d'accès au Maroc aux passagers venant de plusieurs pays d’Afrique australe En Europe, le Covid-19 a causé la mort de plus de 1,5 million de personnes, selon le comptage de l'AFP. L'Espagne recense aux dernières remontées, 5.121.183 (+88) cas au total. Le pays dénombre 87.931 morts et 75.573.156 doses de vaccin ont été administrées. Le Portugal enregistre 15 morts en 24 heures portant le total à 18.385 morts depuis le début de la pandémie et +3.150 nouveaux cas en 24 heures soit un total de 1.133.241 cas confirmés. 16.308.391 doses de vaccin ont été administrées. Au Royaume-Uni, on compte +9.919 nouveaux cas en 24 heures, soit 10.070.841 cas au total depuis le début de l'épidémie. Le pays enregistre 39 morts en 24 heures, soit 144.592 morts au total. 97.130.793 doses de vaccin ont été administrées. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

Par Maya Zidoune