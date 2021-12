Covid-19 au Maroc: 1 décès en 24 heures, 113 nouvelles contaminations et 1.845 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

© Copyright : MAP

1 décès, 113 nouveaux cas de contamination, et 366 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.845, alors que plus de 22,77 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du samedi 11 décembre 2021. © Copyright : Ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 210 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 6 décès et 160 guérisons. Le pays totalise 212.434 cas de contamination, dont 6.132 décès et 146.006 guérisons. En Tunisie, 198 nouveaux cas de contamination, 4 décès et 126 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 718.696 cas de contamination, dont 25.407 décès et 691.923 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 37 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 85 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.621 cas de contamination au Covid-19, dont 38.058 guérisons et 840 décès. Covid-19 au Maroc: l’accès aux tribunaux sera conditionné à la présentation du pass vaccinal à partir du 20 décembre La pandémie due au nouveau coronavirus a fait près de 5,3 millions de morts dans le monde depuis la fin 2019, selon un bilan établi par l’Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec près de 800.000 morts, devant le Brésil (616.000), l’Inde (474.000), le Mexique (296.000) et la Russie (287.000). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé. Plus de 56.000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été détectés au cours des dernières 24 heures, et près de 2.500 personnes étaient en soins critiques jeudi, un chiffre en légère hausse par rapport à la veille, selon les chiffres de Santé publique France. Le Royaume-Uni se trouve dans une «situation profondément préoccupante» avec plus de 58.000 nouvelles contaminations enregistrées vendredi – du jamais vu depuis le 9 janvier –, a déclaré le ministre du logement, Michael Gove, à l’issue d’une réunion de crise. Pour enrayer sa propagation, le premier ministre, Boris Johnson, a annoncé mercredi un durcissement des restrictions, dont le retour au télétravail à partir de lundi et l’introduction du passeport vaccinal pour certains grands rassemblements en Angleterre. Covid: Record de contaminations au Royaume-Uni depuis janvier L'agence suisse du médicament Swissmedic a approuvé vendredi l'immunisation contre le coronavirus des enfants à partir de 5 ans avec le vaccin à ARN messager de Pfizer-Biontech, Cominarty. Les parlementaires allemands ont adopté vendredi une loi contraignant le personnel médical à se faire vacciner contre le Covid-19, premier pas avant une obligation vaccinale élargie à toute la population attendue au début de l'année prochaine. Les salariés concernés auront jusqu'au 15 mars 2022 pour prouver leur vaccination complète. La République tchèque rend les vaccins Covid-19 obligatoires pour les personnes âgées de plus de 60 ans à partir du 1er mars. L'obligation s'appliquera aussi aux personnels de santé, aux policiers, aux pompiers et aux militaires. Le gouvernement slovaque a autorisé vendredi la réouverture des magasins, des stations de ski et des églises aux personnes vaccinées ou ayant guéri du Covid, dans ce pays qui présente le taux d'infections le plus élevé au monde. Ce pays membre de l'Union européenne, qui compte 5,4 millions d'habitants et qui s'est partiellement confiné à la fin du mois dernier, a enregistré 1.099 cas pour 100.000 habitants au cours des sept derniers jours, selon un décompte de l'AFP. Vidéo. Covid-19: Omicron semble avoir un taux de réinfection plus élevé, avertit l'OMS Au Pérou, les centres commerciaux, banques, supermarchés ou encore restaurants ont commencé vendredi à exiger un certificat de vaccination, suite à l'entrée en vigueur d'un décret exigeant la vaccination pour accéder aux lieux publics fermés. Le Brésil a reporté vendredi d'une semaine l'obligation d'une quarantaine de cinq jours pour les voyageurs non vaccinés en provenance de l'étranger en raison d'une cyberattaque contre le site du ministère de la Santé. Une preuve de vaccination complète contre le Covid-19 sera obligatoire à partir de dimanche minuit pour les voyageurs décidant de se rendre au Ghana, qui tente d'éviter une quatrième vague d'infections, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires du pays ouest-africain. Une exception sera faite pendant 14 jours pour les Ghanéens non-vaccinés et les résidents se trouvant actuellement à l'extérieur du pays, qui seront vaccinés à leur arrivée à l'aéroport. Le Ghana et son voisin, le Nigeria, ont annoncé, la semaine dernière, avoir détecté des cas du variant Omicron sur leur territoire.

Par Maya Zidoune