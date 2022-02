© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

A Fès, des musiciens liés par contrat dans des hôtels et des restaurants sont durement impactés par la crise due à la pandémie qui a fait cesser leur activité. Désargentés, ils espèrent trouver des solutions à leur actuel chômage forcé. Témoignages.

Plusieurs musiciens, qui exercent leur art dans les hôtels et les restaurants de Fès se plaignent des conséquences de la pandémie, qui a entraîné l’arrêt de leur activité, leur unique moyen de subvenir à leurs besoins. Et disent toute leur insatisfaction quant à cette indigence qu'ils sont forcés de traverser, qu’ils jugent «critique» et surtout «misérable».

«A cause de cette crise sanitaire et son impact économique sur les hôtels et restaurants, je n’arrive plus à répondre aux besoins de ma famille, comme faire les courses et acheter de la nourriture. Je ne perçois plus de salaire, aussi modeste soit-il, et je ne bénéficie même pas d'une assurance maladie obligatoire pour percevoir des aides attribuées par l’Etat aux employés du secteur du tourisme», déplore Driss Filali, un de ces musiciens, interrogé par Le360.

Certains musiciens n’ont pas eu d'autre choix que de se reconvertir dans une autre activité.

«Plusieurs artistes ont été obligés de rechercher un autre emploi, certains en ont trouvé, tandis que d’autres sont toujours au chômage. Certains ont même tenté de se livrer à certaines activités commerciales, mais en vain, étant donné qu’ils n’ont aucune autre expérience professionnelle», explique encore Driss Filali.

Aujourd’hui, ces musiciens en sont venus à en appeler aux autorités compétentes, afin de leur trouver des solutions appropriées, car leur activité, dans les établissements hôteliers et les restaurants est une force pour la revitalisation du tourisme à Fès.