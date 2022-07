© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360 (Photomontage)

Depuis le dimanche 10 juillet dernier, les habitants de plusieurs quartiers de Berrechid vivent quotidiennement au rythme de coupures d'eau. La colère monte. Témoignages.

Les coupures d’eau sont de plus en plus fréquentes à Berrechid, et les habitants manifestent désormais leur colère. Interrogés par Le360, les habitants de plusieurs quartiers de la ville, notamment Hay Al-Faraj, Al-Saad, Nasrallah, Darb Lihoudi, Yasmina, Ibn al-Shayeb, Al-Baydi et Walad al-Bakri, ne comprennnent pas pourquoi ils ne sont pas préalablement avertis, alors que, selon eux, l'interruption du service se produit à des heures inappropriées.

«Les coupures ont lieu vers le coup de midi, par exemple, au moment où les foyers et les ménages ont le plus besoin d’eau. Et c’est comme ça toute la journée. L’eau est à nouveau disponible à des heures improbables, à une heure du matin ou à cinq heures du matin», se plaint l'un d'entre eux.

Ces coupures d’eau durent depuis le jour de l'Aïd Al-Adha, le 10 juillet dernier: «nous souffrons énormément. Cette situation est éprouvante», explique Haja Rabia, une septuagéniare qui vit dans le quartier Faraj de Berrechid. «Je me reveille au petit matin pour mes ablutions et ma prière et je ne trouve pas d’eau. Je suis obligée d’attendre, de quémander de l’eau, d’aller en acheter dans les épiceries… Ce n’est pas normal!», s'exclame-t-elle.

La canicule est à son comble, le mécontentement des habitants aussi: «je souffre de diabète, je suis obligée de me promener avec ma bouteille d’eau toute la journée, et là, avec ces coupures d’eau, je fais comment?», lance la vieille dame.

Nadia habite au premier étage d'un immeuble dans un quartier voisin. Cette femme d'une quarantaine d'années dit avoir remarqué, il y a environ un mois, que le débit d’eau dans les robinets avait faibli. Mais depuis le jour d'Aïd al-Adha, elle affirme avoir été surprise de découvrir que ses robinets étaient à sec.