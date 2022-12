L'attaquant marocain #19 Youssef En-Nesyri célèbre le premier but avec le défenseur marocain #02 Achraf Hakimi lors du match de football de quart de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 entre le Maroc et le Portugal au stade Al-Thumama de Doha, le 10 décembre 2022.

© Copyright : PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Kiosque360. Espoir et optimisme chez les millions de supporters marocains, détermination intacte et sans faille chez les Lions de l’Atlas et leur coach, qui disent qu’ils ont «encore faim». Cet article est une revue de presse des quotidiens Assabah, Al Ahdatah Al Mahgribia et Al Akhbar.

Un autre «Jour d’espoir» ou le «Mercredi grandiose», lit-on dans l’éditorial et une tribune placés côte à côte en Une d’Al Ahdath Al Maghribia du mercredi 14 décembre. Ce jour coïncide effectivement avec celui du «Grand Rêve», titre en manchette de sa Une le quotidien Assabah, qui a mis les petits plats dans les grands en sortant un Spécial de 24 pages supplémentaires, où les Lions de l’Atlas sont présentés, à juste titre, comme les «Conquérants du monde». Une allusion à la grande sympathie et soutien planétaires qui ont salué le parcours sans faute et héroïque des Lions de l’Atlas en Coupe du monde 2022.

Un parcours qui peut rallonger d’un nouveau palier autrement plus historique, car selon le Coach Walid Regragui, «Nous voulons plus qu’une demi-finale», car nous «avons toujours faim», rapporte Assabah. «Nous sommes venus au Mondial dans l’objectif de le remporter». Impossible n’étant pas marocain, les Lions de l’Atlas ne sont plus qu’à deux petits pas du graal.

D’ailleurs, ajoute Assabah, Didier Deschamps, dont les poulains, ou plus exactement les «Coqs», affronteront les Lions ce mercredi, affirme qu’il est doublement surpris. D’une part, il ne s’attendait pas, dit-il, à voir l’équipe marocaine en demi-finale, et que d’autre part il craint les hommes de Regragui qui ont successivement éliminé et tenu tête à quatre grandes équipes qui avaient les faveurs du pronostic pour remporter la Coupe du Monde. Que Deschamps méconnaisse les capacités des Lions de l’Atlas, cela ne peut être qu’un avantage pour ces derniers en vue de surprendre à nouveau Mbappé et compagnie.

Raison pour laquelle le quotidien Al Akhbar, explique pour sa part, en reprenant une déclaration de Samuel Eto’o, ex-star du football africain et actuel président de la Fédération camerounaise de football, que le «Maroc a mis fin aux mentalités défaitistes qui prévalaient en Afrique». Une mentalité et un mental de vainqueur, érigés en armes de prédilection par Walid Regragui qui affirme qu’il ne craint pas les champions du monde sortants, car il est venu à Doha pour remporter le trophée Jules Rimet ou FIFA, et qu’il dispose à cet effet d’une forte équipe qui représente un pays, dont le roi a toujours veillé à la modernisation du football, conclut Al Akhbar.