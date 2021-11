© Copyright : ONU femmes

​​La campagne "16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre" démarre ce jeudi 25 novembre 2021, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, pour se poursuivre jusqu'au 10 décembre 2021, journée internationale des droits de l'Homme.

Sous le signe "mettons fin à la violence contre les femmes et les filles MAINTENANT!", la campagne "16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre" met en lumière la vulnérabilité aggravée et accentuée des femmes en temps de crise.

Face au constat des multiples impacts de la crise du Covid-19 sur la vie des femmes et des filles dans le monde, notamment l’augmentation alarmante de toutes les formes de violences fondées sur le genre, la campagne abordera cette année les violences dans la multiplicité et complexité de leurs manifestations ainsi que l’urgence de prendre des mesures pour y mettre fin, indique ONU femmes dans un communiqué.

Au Maroc, et selon l’enquête de prévalence de la violence faite aux femmes et aux filles de 2019 du Haut-commissariat au plan (HCP), plus de huit femmes sur dix ont subi au moins un acte de violence au cours de leur vie. Une femme sur trois est victime au cours de sa vie, au moins une fois, de violences physiques et/ou sexuelles. Et les filles âgées de 15 à 19 ans représentent la première catégorie de victimes, rappelle ce même communiqué.

Tout comme les années précédentes, la couleur orange sera le signe unificateur de toutes les activités. Plusieurs bâtiments et monuments seront illuminés en orange en signe d’engagement en faveur de de l’éradication des violences à l'égard des femmes et des filles.

Pour mémoire, l’édition 2020 a connu la participation de la Direction générale de la sûreté nationale, le Parlement, le Pont Mohammed VI, la gare de Rabat-Agdal et le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, entre autres, pour marquer l’engagement de ces institutions pour l’élimination d’urgence de la violence contre les femmes et les filles.