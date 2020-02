© Copyright : DR

Une réunion ministérielle d’urgence se tient, samedi à l’Union africaine à Addis-Abeba, sur l’épidémie du coronavirus SARS-CoV-2 et de la maladie Covid-19 avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion d’urgence par le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, qui conduit la délégation marocaine composée notamment de l’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi et le Directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Youbi.