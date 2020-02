© Copyright : DR

Les Marocains de Wuhan, la zone chinoise la plus touchée par le Coronavirus, seront mis en isolement à Meknès et à Rabat. Ils arriveront au Maroc ce dimanche 2 février, à bord d’un vol spécial.

Les choses se précisent davantage pour le rapatriement des Marocains résidant à Wuhan, la zone chinoise la plus affectée par le Coronavirus. Pour leur mise en isolement aussi.

Tard dans la soirée d’hier, samedi 1er février, le département de la Santé a diffusé un communiqué qui fournit plus de détails concernant toute l’opération de rapatriement et la mise en isolement des personnes concernées.

Selon la même source, les Marocains de Wuhan devront arriver au pays ce dimanche 2 février, suivant les instructions royales. Ils sont accompagnés par un staff médical composé de médecins et d’infirmiers civils et militaires.

Une fois au Maroc, ils seront mis en isolement, poursuit le département de Khalid Aït Taleb, à l’hôpital Sidi Said de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat et ce, pour une durée de 20 jours. Ils seront pris en charge par des équipes de médecins et d’infirmiers formées et équipées pour gérer ce genre de situations.