L’hôpital Sidi Saïd de Meknès, qui accueillera une partie des Marocains rapatriés de la ville chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités locales après la propagation du coronavirus, a été minutieusement aménagé et équipé par tous les dispositifs médicaux nécessaires, conformément aux hautes instructions royales.

Cette structure dispose de toute l’infrastructure et des équipements appropriés pour prendre en charge dans les meilleures conditions ces Marocains, qui seront mis en observation, sous surveillance médicale étroite durant 20 jours, sous la supervision d’équipes dédiées et formées à cette fin.

Le site a été soigneusement aménagé et équipé, en vue de préserver la sécurité sanitaire des personnes rapatriées et celle de leurs familles, tout en leur assurant le maximum de confort durant la période d’observation.

L’hôpital, qui a été mis en fonction en 1916, a été rénové en 2019 avec la création d’un nouveau bâtiment abritant le pôle Mère-Enfant, dans la perspective d’améliorer les conditions de prise en charge des malades et du travail des professionnels de santé. L’hôpital Sidi Saïd de Meknès dispose désormais de nouveaux bâtiments, d’un personnel qualifié et d’un plateau technique bien développé qui visent une prise en charge adéquate.

Le choix de l’hôpital Sidi Saïd comme structure de séjour pour les Marocains rapatriés de Chine repose sur la qualité des services qui leur seront prodigués, notamment une restauration diversifiée, du wifi à haut débit, des espaces verts et des espaces d’accueil des familles.

D’une superficie totale de 4,5ha, l’hôpital a une capacité litière de 140 lits. Il fait partie intégrante du centre hospitalier préfectoral Mohammed V de Meknès. Il prodigue des services d’hospitalisation répartis sur les départements de médecine (médecine-pneumologie et phtisiologie) et de mère-enfant (maternité/gynéco-obstétrique et pédiatrie).

Cette structure comprend également des services de consultations externes (urgences, centre de diagnostic, stomatologie) et des services médico-techniques (laboratoires, imagerie médicale, exploration fonctionnelle, centre de consultations externes).