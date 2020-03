© Copyright : DR

Le ministère de la Santé s'est voulu mardi rassurant sur l'état de santé des 2 personnes dont l'infection au coronavirus a été confirmée, un jeune arrivé de l'Italie et un touriste français. "Les deux cas se trouvent dans une situation plutôt satisfaisante et ne souffrent pas de complications".

C'est ce qu'a déclaré à la MAP le directeur de épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère, Mohamed El Youbi.

A ce jour, le Maroc a annoncé trois cas confirmés de virus corona, dont celui d'une femme âgée qui a perdu la vie ce mardi et qui souffrait de maladies chroniques. Il s'agit, en plus de ce cas de décès, d'un jeune de 39 ans diagnostiqué positif après être rentré d'Italie et d'un touriste français actuellement hospitalisé à Marrakech.

Premier cas confirmé, le jeune homme "ne présente plus de symptômes du virus mais ne doit quitter l'hôpital qu'après l'achèvement de tous les examens et analyses nécessaires", a affirmé M. El Youbi. Il a dans ce contexte insisté sur l'impératif de ne pas confondre période d'incubation du virus et période de traitement ou d'hospitalisation qui varie selon les cas et peut durer jusqu'à un mois ou plus.

Le troisième cas confirmé concerne un ressortissant français arrivé samedi à Marrakech, placé actuellement sous assistance médicale dans un hôpital de la ville où il est pris en charge conformément aux mesures sanitaires. "Son état de santé ne suscite pas d’inquiétudes", selon le ministère. D'après le département, le Royaume se trouve toujours dans le stade premier de contamination au virus corona puisqu'il s'agit de cas provenant de pays étrangers.

Les services de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé ont assuré avoir pris "les mesures nécessaires pour l'accompagnement des cas de maladie, conformément aux normes de sécurité sanitaire nationales et internationales en vigueur".