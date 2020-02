© Copyright : DR

Le Conseil des ministres arabes de la santé a souligné, jeudi au Caire, la nécessité de revoir les plans de préparation et de surveillance pour lutter contre le Coronavirus.

Pour prévenir la propagation de cette épidémie, le Conseil a appelé à une réunion d'urgence des experts des ministères arabes de la santé, au cours de la deuxième semaine de mars prochain au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, afin d'examiner l'état de préparation, la surveillance et l'échange d'expériences.

Il a également souligné l'importance d'améliorer la communication, l'échange d'informations et la coordination continue entre les Agences de santé arabes et les secteurs connexes, et d'échanger des plans de précaution élaborés par les pays arabes pour lutter contre cette épidémie.

Le Conseil a aussi exhorté les ministres arabes de la santé à renforcer les domaines de coopération afin de mettre en œuvre des mesures conjointes pour prévenir la transmission du virus aux pays arabes et d'utiliser au maximum les systèmes et les approches d'évaluation des risques au niveau régional.

Lors de cette 53ème session de ce Conseil, à laquelle a pris part une délégation marocaine conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé, Abdelilah Boutaleb, l'ambassadeur de Chine en Égypte Liao Liqiang, qui représente son pays à la Ligue arabe, a présenté un rapport détaillé sur l'évolution du nouveau Coronavirus dans son pays.