© Copyright : DR

Les médecins du secteur privé au Maroc se disent exclus de la mobilisation autour du Coronavirus. Voici leur demande urgente adressée au ministère de la Santé.

"Nous avons été exclus de la mobilisation générale autour du coronavirus. En principe, nous, médecins du privé, tout autant que les médecins du public, nous devons être impliqués, mais nous n’avons reçu aucun courrier du ministère de la Santé". Les propos sont de Rachid Choukri, président du syndicat national de médecine générale dans une déclaration pour Le360.

Ce généraliste souligne qu’aucun médecin du secteur libéral n’a été appelé à être mobilisé. "Nous demandons au ministère de la Santé de nous équiper en masques, pour nous et notre personnel" précise-t-il, et regrette la spéculation autour des masques de protection et des gels hydroalcooliques dans les lieux de vente. "Il est inconcevable qu’un masque qui se vendait à 3 dirhams soit aujourd’hui au prix de 30, 40 dirhams en pharmacie… Le ministère de la Santé doit vite réagir et encadrer les prix" souligne Rachid Choukri.