Les services de la police judiciaire de Meknès, en collaboration avec la DGST, ont interpellé un individu ayant tourné et diffusé une vidéo déconseillant aux Marocains de se rendre dans la capitale ismaélienne où il annoncé des morts à cause du coronavirus. Les détails.

Plusieurs cas de contamination au coronavirus pour avoir été en contact avec un touriste chinois, le virus qui aurait fait des morts à Meknès et les citoyens appelés à éviter de se rendre dans cette ville. Rien que cela!

Un individu, 22 ans, a franchi le pas en diffusant une vidéo contenant ces fausses allégations. Il s'y présente comme étant médecin avec un masque de protection couvrant une partie du visage.

Aujourd’hui, en milieu de journée, les enquêteurs ont réussi à le localiser et à l’arrêter comme le souligne un communiqué de la DGSN. La même source affirme que les experts de la DGSN (Laboratoire d’analyses des traces numériques) ont même réussi à définir le lieu où la vidéo a été tournée, soit à Moulay Driss Zerhoun, localité située près de Meknès.

Les enquêteurs essaient aussi de savoir si ledit individu aurait, ou non, un lien avec une autre vidéo où on voit une personne, se présentant comme étant infirmier à Meknès, débiter les mêmes fausses et dangereuses allégations.