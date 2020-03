© Copyright : DR

Le troisième cas de contamination au Covid-19 diagnostiqué au Maroc concerne un ressortissant français, arrivé à Marrakech il y a trois jours, et dont le test a été effectué à l’Institut Pasteur-Maroc. Premières révélations.

Nous en savons un peu plus sur le troisième cas de contamination au coronavirus enregistré au Maroc par les services sanitaires.

Selon les sources contactées par Le360, il s’agit d’un ressortissant français, un touriste quinquagénaire arrivé le 7 mars 2020 à l’aéroport de Marrakech Menara, en compagnie de deux membres de sa famille. Les trois membres de cette famille résidaient dans un hôtel classé cinq étoiles, appartenant à une célèbre chaîne hôtelière.

Après s'être plaint de problèmes respiratoires, le touriste français, affirment nos sources, s’est rendu de lui-même à l’hôpital Arrazi, relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech.

Des analyses effectuées par l’Institut Pasteur-Maroc, à Casablanca ont conclu à un cas positif de contamination au Covid-19, et le patient français a été pris en charge «selon les mesures de santé en vigueur», a annoncé le ministère de la Santé.

Le département dirigé par Khalid Aït Taleb affirme par ailleurs que «l'état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d’inquiétudes».

Pour rappel, le Maroc dispose de deux institutions habilitées à mener des analyses pour détecter le coronavirus: l’hôpital militaire de Rabat et l’Institut Pasteur-Maroc à Casablanca.

Quant à la coordination des efforts de prévention, de veille et de riposte, elle est assurée à deux niveaux: un comité national de pilotage installé au ministère de la Santé, et un centre de gestion des crises mis en place et opérationnel depuis 2005, au siège du ministère de l’Intérieur.

Avec les trois cas infectés par le coronavirus au Maroc, et compte tenu de la grande proximité du royaume avec l’Italie, la France et l’Espagne, où le virus prospère, et où résident près de deux millions de Marocains, il faut s’attendre à l’annonce, dans les tous prochains jours, de nouveaux cas positifs au Covid-19 au Maroc.

Il convient aussi de s’attendre à des mesures davantage restrictives, qui seront décidées par le comité national en charge du suivi de l’épidémie de coronavirus.