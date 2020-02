© Copyright : DR

Kiosque360. Les Marocains rapatriés de Chine sur ordre du roi Mohammed VI, suite au déclenchement du coronavirus, sont en bonne santé. Un responsable du ministère de la Santé indique que la levée de l’observation médicale des rapatriés pourrait se faire dans les prochains jours.

Lors d’un point de presse organisé, lundi dernier, par l’ambassade de Chine à Rabat, le chef de la division de lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé a déclaré que tous les ressortissants marocains (167) rapatriés de la ville de Wuhan étaient en bonne santé. Ils sont maintenant, a-t-il ajouté, en observation médicale sous la supervision d’une commission composée des ministères de la Santé, des Affaires étrangères et de l’Intérieur, ainsi que des services de la médecine militaire et des autres instances concernées. La commission, poursuit le même intervenant, prendra dans les prochains jours une décision concernant la levée de l’observation médicale. Lequel contrôle constitue une mesure ordinaire et préventive, dans pareil cas, pour éviter tout risque de contamination.



Il est à rappeler que, depuis plus d’une semaine, un avion de la RAM a atterri à Benslimane avec à son bord 167 passagers, dont 53 femmes, rapatriés de la ville de Wuhan qui a été mise sous quarantaine pour essayer d’enrayer l’épidémie de coronavirus. L’opération de rapatriement des ressortissants marocains de Wuhan a été effectuée sur ordre du roi Mohammed VI. L’ambassade du Maroc à Pékin a indiqué, samedi dernier, qu’aucun cas de contamination par le coronavirus n’avait été enregistré dans les rangs de la communauté marocaine en Chine.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du mercredi 12 février, que l’ambassade a conseillé aux Marocains de respecter strictement les mesures de sécurité prises par les autorités chinoises pour éviter la propagation de l’épidémie. Le communiqué souligne que la cellule de crise créée au sein de l’ambassade, en coordination avec les autorités marocaines et chinoises, suit en permanence l’évolution de la situation dans toutes les régions de la république populaire de Chine.



Il est aussi indiqué que les quatre lignes de téléphone restent disponibles pour les membres de la communauté marocaine en Chine désireux de contacter l’ambassade. Il faut rappeler que les étudiants marocains rapatriés de Wuhan se sont affichés, il y a deux jours, sur une photo prise en dehors du pavillon où ils sont hébergés dans l’hôpital Sidi Saïd de Meknès. Au cours de cette brève apparition, ils ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude au roi Mohammed VI, tout en rassurant leurs proches sur leur état de santé.